15% податок на реєстрацію вирішили не запроваджувати: що буде з цінами на іномарки

На українському авторинку — новий рекорд. За даними компанії Autoconsulting, у серпні було продано близько 8,4 тисяч нових машин, що на 3 тисячі більше, ніж у липні. Не відстає й ринок вживаних авто. За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні до нашої країни завезли 27 тисяч іномарок, що на 34% більше, ніж у липні цього року, і на 26,8% — ніж за аналогічний період минулого року.

Ще більш вражаючі результати у сегменті електрокарів. Минулого місяця їх поставили на облік майже 6,5 тисяч, що перевищує показники річної давності на 68%. І це при тому, що минулого місяця в Україні спостерігалися масові перебої з електроенергією, що, здавалося б, мало, навпаки, сприяти зниженню продажів електромобілів.

Втім, експерти, з якими поспілкувався «Мінфін», кажуть, що далеко не всі рекорди «справжні». І прогнозують зниження попиту на машини, у тому числі через їхнє подорожчання. «Мінфін» розбирався, що відбувається на авторинку.

Як Кабмін допоміг продавцям авто

Голова компанії Autoconsulting Олег Омельницький каже, що бум на авторинку розпочався ще з липня. Пусковим гачком став законопроєкт № 11416 про підвищення податків, який Кабмін подав до парламенту 18 липня. Документ не зміг із першого разу пройти через сесійну залу та був відправлений на доопрацювання. Цього тижня дерутати ухвалили доопрацьований законопроєкт (№ 11416-Д) у першому читанні.

Спочатку проєкт містив норму про 15% податок на першу реєстрацію в Україні нових та вживаних іномарок. Якби документ набув чинності у такому вигляді, українцям довелося б переплачувати величезні суми. Скажімо, за старезний вживаний автомобіль за $10 тис. потрібно було б додатково платити $1,5 тис. А за нову іномарку за $50 тис. — $7,5 тис.

Тому ті, хто планував купити власне авто, прискорили таке придбання. У салонах вишикувалися черги, люди виметали зі складів буквально все, що на той момент було в наявності.

«У липні ми прогнозували продаж нових авто на рівні 4 тисяч штук. Але реальні обсяги склали 5 тисяч. Тобто плюс тисяча авто за два тижні, і це — лише на ажіотажі», — розповідає Омельницький.

Бум на авторинку продовжився і в серпні.

«Зазвичай серпень за продажами авто набагато слабший, ніж липень. Але автосалони, навпаки, змогли збільшити продажі на понад третину — майже до 8,4 тисяч штук. Тобто за неповні півтора місяці ринок отримав понад 4 тисячі „незапланованих“ машин. Вдалішу „PR-кампанію“ складно й вигадати», — зазначає Омельницький.

Автосалони як могли розігрівали попит. І на хвилі чуток про можливе підвищення податків активно зазивали покупців, «доки авто не подорожчали».

Схожа ситуація спостерігалася і на ринку вживаних авто. За словами керівника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, цей сегмент почав розігріватися в липні, але основний приріст продажів припав на серпень (оскільки вживані авто потрібно було ще завезти до країни).

Загалом минулого місяця в Україну поставили 27 тис. вживаних іномарок, що на 34% більше, ніж у липні, і на 26,8% — ніж у серпні 2023 року. «Таких підсумків мало хто чекав, оскільки серпень традиційно досить млявий за продажами — люди масово йдуть у відпустки, новий бізнес-сезон ще не почався тощо. Але цього року на хвилі чуток про підвищення податків продавці вийшли на рекорд», — зазначив Бучацький.

Нинішня версія законопроєкту вже не містить норми про 15% податку на першу реєстрацію авто. Тобто паніка на авторинку виявилася передчасною. Інша річ, що цифри приросту продажів, що розійшлися соцмережами та ЗМІ, не відображають реальної картини того, що відбувається на нашому авторинку.

Що не так із рекордними цифрами продажів

Річ у тім, що до статистики потрапляють лише реєстрації машин, тобто їх постановка на номерні знаки та видача техпаспорту. Але реєстрація й продаж — далеко не завжди одне й те саме.

«Не виключено, що рекордні показники серпня багато в чому пов’язані саме з масовою реєстрацією машин самими продавцями, а не з реалізацією авто. Торговці — і приватні, і салони — поспішали зареєструвати техніку, щоб уникнути сплати 15% податку. Деякі ставили машини на облік не лише на фірми та на себе, а навіть на співробітників салонів», — розповів «Мінфіну» Станіслав Бучацький.

Хоча в серпневому рекорді все ж таки є чимала частка реального зростання попиту і продажів. «Ті, хто планував купівлю авто, максимально „прискорилися“, щоб уникнути додаткового оподаткування», — стверджує Станіслав Бучацький.

Про зростання попиту на панічних настроях говорить й Олег Омельницький.

«Через чутки про новий податок українці зіграли „на випередження“, і попит справді зріс», — констатує Омельницький.

Як розповів «Мінфіну» керівник департаменту продажів, розвитку дилерської мережі та якості обслуговування клієнтів компанії Nissan в Україні Дмитро Кондраков, у них попит у серпні, порівнюючи з середнім показником у 2024 році, зріс на 50%, що дозволило збільшити продажі вдвічі.

Багато українців вирішили максимально прискорити покупку авто ще й через валютні коливання — курс долара та євро в серпні пішов вгору, тому салони почали підвищувати гривневі цінники. Плюс, як розповіли «Мінфіну» у пресслужбі «Укравтогруп», на активізацію попиту вплинув розпродаж залишків складських запасів автомобілів 2023 року, які пропонувалися за хорошими цінами.

При цьому, як зазначив Омельницький, питання до «рекордів» справді є. І найбільше їх — у сегменті електрокарів.

Чому в розпал блекаутів зросли продажі електрокарів

За даними асоціації «Укравтопром», у серпні продажі електромобілів в Україні становили 6 445 штук, що на 34% більше, ніж у липні, і на 68% — ніж за аналогічний період минулого року. Це найбільш вражаючий результат серед усіх сегментів авторинку.

Більшість електрокарів, що фігурують у статистиці «Укравтопрому», — легкові (6 302 штуки). З них 1 159 — нові, і 5 143 — уживані.

Серед лідерів продажу нових електрокарів моделі:

BYD Song Plus (174 шт),

Honda M-NV (169 шт),

Volkswagen ID 4 (147 шт),

Zeekr 001 (107 шт),

Nissan Ariya (83 шт).

До топ-5 серед вживаних авто потрапили:

Nissan Leaf (658 шт),

Tesla Model Y (588 шт),

Tesla Model 3 (561 шт),

Hyundai Kona (308 шт),

Volkswagen e-Golf (289 шт).

Цікаво, що бум у сегменті електрокарів спостерігався саме у період масових відключень електроенергії в Україні, хоча, за логікою, попит на «електрички», навпаки, мав би впасти.

Багато електрокарів в Україні купують мешканці приватних будинків, які встановлюють зарядки для таких авто просто у дворі. Але якщо світло відключають, то ті теж не працюють, і зарядити машину можна, хіба що підключившись до генератора, причому його потужність має бути хоча б 5−7 кіловат.

АЗС із можливістю зарядки електрокарів також страждають від блекаутів. «Якщо зарядки невеликої потужності ще можуть працювати на генераторах, то „швидкі“ зарядні станції вимагають лише мережевого підключення, тому якщо йдуть перебої з електроенергією, вони теж не працюють», — каже Омельницький.

З огляду на прогнози про те, що взимку світло можуть відключати на півдня і навіть більше, стійкий попит на електрокари виглядає щонайменше дивно.

Олег Омельницький каже, що жодного феномену на нашому ринку немає — реальний попит на електромобілі не лише не зріс, а й, навпаки, знижується. І, як наслідок, падає частка електромобілів у загальній структурі автопарку. Якщо рік тому вона становила 19−21%, то зараз — 13%.

Рекорди минулого місяця в сегменті «електричок» Омельницький пояснює саме збільшенням числа реєстрацій, а не продажів машин.

«Річ у тім, що за електрокарами, левова частина яких на нашому ринку уживані, немає жодних податків: ані мита, ані ПДВ, навіть збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації платити не потрібно. Поставити авто на облік можна лише за декілька сотень гривень, які доведеться витратити на придбання номерних знаків.

Тому на хвилі чуток про новий податок у 15% на першу реєстрацію, продавці електромобілів намагалися максимально завезти їх до України та поставити на облік. Адже для цього навіть не потрібно заморожувати свої кошти, витрачаючи їх на податки та платежі, як у випадку з двигунами внутрішнього згоряння.

Торговці просто поставили електрокари на номери і тепер їх реалізовуватимуть уже на ринку внутрішніх перепродажів", — каже Омельницький.

Він прогнозує подальше зниження попиту на електромобілі, якщо найгірші очікування щодо енергопостачання виправдаються.

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Як змінюються цінники на авто

Одним із вирішальних чинників, який змусив українців, які планують оновити авто, поквапитися з придбанням, експерти називають ціни.

Вартість машин в Україні прив'язана до долара та євро, курс яких останнім часом помітно зріс. У результаті салони почали масово переписувати гривневі цінники, перераховуючи їх, відповідно до нових курсових показників.

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«Ціни змінюються, залежно від ситуації на валютному ринку, якщо гривня здає позиції, то ціни зростають», — зазначив Кондраков.

Але на цей процес, за словами Омельницького, нашарувалася ще й так звана «автомобільна інфляція». «Не лише нові, а й рестайлінгові моделі навіть з мінімальними змінами коштують дорожче за попередні аналоги. Тому кожне оновлення модельного ряду авто — це плюс до цінника», — пояснив Омельницький.

Він наводить, як приклад, авто Nissan Qashqai. «Ми брали гідридну модель такого авто на піврічний тест-драйв та паралельно відстежували, як змінювалася його вартість. Якщо 6 місяців тому машина коштувала 1,38 млн гривень, то зараз — 1,49 млн грн.

Тобто плюс 110 тисяч гривень за півроку за рахунок коливань валютного курсу. Оновлена модель Nissan Qashqai із таким же двигуном, але невеликими змінами кузова коштує ще на 20 тисяч гривень дорожче. Разом, зростання валютного курсу плюс автомобільна інфляція додали до цінника 130 тисяч гривень. Приблизно таке ж подорожчання сталося на всіх авто середньої цінової категорії", — зазначає Омельницький.

В «Укравтогруп» додали, що з січня 2025 року очікується черговий стрибок цін на машини — плюс $1−3 тис. через запровадження екологічного стандарту «Євро-6».

За словами Бучацького, на ринку вживаних авто, ціни на якому традиційно виставляються в доларах, великих змін щодо вартості не спостерігається. Але для середньостатистичного покупця, який заробляє у гривні, машини автоматично подорожчали через зростання курсу долара.

Через це продажі почали зміщуватися в нижчі цінові сегменти.

«Середній бюджет придбання вживаного авто в Україні — $8 тис., а 80% автопарку — дешевше за $10 тис. Якщо у людини не вистачає грошей, вона не відмовляється від купівлі авто, а просто вибирає модель дешевше», — каже Бучацький.

Цікаво, що в Україні практично зійшов нанівець бум на елітні авто — і вживані, й нові. За даними Autoconsulting, у серпні відразу декілька преміальних марок опустилися в рейтингу авто, що найбільше продаються.

Скажімо, Lexus втратив за місяць відразу дві позиції, перемістившись з 15 місця на 17. Такі ж результати у Tesla (з 37-ї позиції вона змістилася на 39), та Infinity (з 36 місця на 38). Audi опустилася в рейтингу відразу на три позиції — з 10 на 13. Mercedes вдалося зберегти свої позиції (14 місце у топсписку продажів), BMW скотився з другого місця на третє. Проте марка залишається у трійці найходовіших в Україні з результатом 639 проданих за місяць авто та часткою ринку 7,64%.

Водночас Омельницький каже, що такі результати пояснюються не так високим попитом на елітні автомобілі, стільки ціновими пропозиціями дилерів. «У компанії є доступ до стокових складів, за рахунок чого вона може запропонувати дуже цікаві ціни. Але загалом попит на елітні машини в Україні почав спадати», — констатує експерт.