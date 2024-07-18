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18 липня 2024, 15:17

Військовий збір та акциз на солодкі напої: Кабмін визначився, які підвищити податки

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив законопроєкт, який передбачає підвищення окремих податків та зборів. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив законопроєкт, який передбачає підвищення окремих податків та зборів.
Фото: depositphotos

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Що планує підвищити Кабмін

Як зазначив заступник Голови податкового комітету Ярослав Железняк,основні зміни стосуються військового збору.

Основні новації:

  • підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу до 5 %;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1 % доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 1 % від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30 % від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виробленими із давальницької сировини);

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15 % від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;

  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5 % постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг ;

  • встановлення обовʼязку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

  • встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр солодких напоїв газованих.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 18

+
+21
Kharakternyk
Kharakternyk
18 липня 2024, 15:23
#
І фунти на фото:)
Ми вже Англія?:)
Чи лише управляємося звідти?:)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 липня 2024, 15:36
#
О! Вже поміняли:)
+
+159
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 липня 2024, 15:23
#
У нас суммарно уже налоги больше чем в испании . Народ помашет ручкой …
+
+16
Riojas
Riojas
18 липня 2024, 15:30
#
На границе сильно помашешь.
+
+15
artarlit
artarlit
18 липня 2024, 16:17
#
Помашет сразу двумя руками. Баттерфляем. Через Тису.
+
+15
Riojas
Riojas
18 липня 2024, 15:30
#
Ну могло быть хуже. Если бы фоп3 вчинили 5%
+
+141
Oleb
Oleb
18 липня 2024, 15:39
#
Випустіть мене з цього дурдому…
+
+35
TAN72
TAN72
18 липня 2024, 15:52
#
А как же налог на воздух,дождь с грозой и молнией и т. д.
+
+37
Bookseller
Bookseller
18 липня 2024, 15:53
#
Агония… Трамп прийде, порядок наведе.
+
0
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 16:11
#
Все это ведет только к тому, что украинцы будут меньше пить и есть — объем налогов останеться константой.
+
+8
potator
potator
18 липня 2024, 16:26
#
Зе- *** все ближе
+
0
Fugas
Fugas
18 липня 2024, 16:25
#
Із цієї моделі оподаткування в Сингапурі всі на підлогу попадають зі сміху
+
0
Ranet
Ranet
18 липня 2024, 16:27
#
Это вы еще в ракете не смотрели ©
Пишут, что снизили лимит на безналоговые посылки со 150 до 45 ойро и не будут карать за кражи до 4500 грн.
+
+21
Rubi0
Rubi0
18 липня 2024, 16:36
#
«15% от стоимости приобретенного движимого имущества» — за это стоял автомайдан в 2014. теперь помимо растаможки которую требовали тогда отменить доплатите еще +15% сходу просто так. Это можно сказать налоги на тупость и не дальновидность.
+
0
frostyfrosty
frostyfrosty
18 липня 2024, 16:39
#
Хто знає коли це вступає в силу?
+
0
bonv
bonv
18 липня 2024, 16:46
#
Додушать українців податками
+
+23
innapcholko
innapcholko
18 липня 2024, 16:59
#
К стати акциз на сладкие напитки — это копипаста законов РФ.

Да еще ранее смеялись над могилизацией русни… сейчас могилизация украинцев и ТЦК самая злободневная тема.
+
0
nitrolog
nitrolog
18 липня 2024, 17:33
#
А хто буде податки ці платити, якщо ТЦК забирає саме тих хто чесно скрізь світиться, а хто працює в чорну або вдома ховається і не дають нічого державі тих не беруть
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