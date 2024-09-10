Як популярність гібридів врятувала платину від обвалу ціни

Попит на гібриди зростає на тлі уповільнення зростання популярності електромобілів. Це виявилося гарною новиною не лише для традиційних автоконцернів, а й для металів платинової групи (МПГ). Як новий тренд підтримує ціни на них, розповідає Reuters. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Різке зростання продажів гібридних автомобілів на тлі уповільнення зростання кількості продажів електромобілів (EV) може забезпечити несподіване зростання попиту на метали платинової групи найближчими роками, подібно до того, як зараз прогнозується збільшення терміну служби вугілля.

МПГ — переважно платина та паладій — стикаються з довгостроковим структурним зниженням попиту, оскільки їхнє основне застосування — очищення вихлопних газів автомобілів, а цей процес не потрібен у чистих EV.

Декілька років тому перспективи МПГ та таких виробників, як Anglo Platinum, Impala Platinum та Sibanye Stillwater, здавалися похмурими, оскільки продаж електромобілів зростав, і очікувалося, що падіння попиту буде різким.

Але уповільнення зростання продажів електромобілів та збільшення попиту на гібридні автомобілі, яким потрібні каталітичні нейтралізатори для зниження забруднення навколишнього середовища, дали дорогоцінним металам нове життя, потенційно знизивши ціни на них та продовживши роботу деяких шахт.

«Ви, як і раніше, спостерігаєте зниження загального попиту, але це не раптовий обвал, який прогнозувався у деяких попередніх сценаріях», — сказав Маркус Гарві, голова відділу товарної стратегії Macquarie Bank у Сінгапурі. За даними консалтингової компанії Rho Motion, зростання продажів чистих EV у світі в першій половині 2024 року сповільнилося до 11% у річному вимірі, в той час як продажі гібридів (PHEV), що підключаються, підскочили на 44%.

Для EV ці цифри є значним падінням, порівнюючи з показниками дворічної давності, коли продажі різко зросли на 77%.

За словами Гарві, ситуація з МПГ має деякі паралелі з ситуацією з вугіллям, яке поступово виводиться з обігу, в міру того, як уряди скорочують викиди вуглекислого газу, але все ще буде необхідний протягом багатьох років, доки не буде впроваджено більше відновлюваних джерел енергії.

Слабкі ціни на МПГ нині стримують інвестиції у виробництво, і якщо шахтарі вирішать закрити підприємства через низьку рентабельність, ціни можуть стати нестабільними.

Вплив гібридів

На думку аналітиків, зростання гібридів може тривати до 2030 року або довше, продовжуючи період, коли МПГ будуть необхідні.

«Деяке повернення до гібридів може виявитися вельми значущим для довгострокової стійкості індустрії МПГ», — говорить директор із МПГ у консалтинговій компанії Metals Focus Вільма Свартс.

За даними виробника каталізаторів і спеціаліста з МПГ Johnson Matthey, слабкі продажі EV означають, що сукупні продажі бензинових та гібридних автомобілів, які, як очікувалося торік, не зміняться, зросли на 9%.

«Тільки це збільшило наші оцінки попиту на МПГ для автомобільної промисловості на 600 тис. унцій», — йдеться у звіті компанії, додаючи, що загальний попит на МПГ для автомобільної промисловості зріс на 8% минулого року — до 13,1 млн унцій, що є другим найвищим показником за всю історію.

Хто купує гібриди

Найбільше зростання спостерігається у Китаї, де продаж PHEV зріс на 70% у першій половині року. Консалтингова компанія Alix Partners у понад удвічі підвищила свій прогноз глобальної частки PHEV — до 12% до 2030 року, з 5% два роки тому.

Дослідження, проведене Alix цього року, показало, що на двох найбільших світових автомобільних ринках, у США та Китаї, понад 80% споживачів, які, найімовірніше, куплять EV, схиляються до PHEV, а не до чистого EV.

Це може підвищити попит на МПГ, оскільки для PHEV потрібно на 10−15% більше платинових металів, ніж для бензинових автомобілів, оскільки під час запуску холодного двигуна забруднення навколишнього середовища є вищим, сказав Свартс. Бензинові двигуни в гібридах, особливо PHEV, використовуються рідко, і тому часто запускаються холодними.

Перерозподіл ресурсів

На думку аналітиків, тенденція до переходу на гібриди збережеться доти, доки EV не зможуть конкурувати за ціною з бензиновими автомобілями в усьому світі, доки акумулятори не забезпечать велику дальність поїздки і доки не збільшиться кількість зарядних станцій.

Багато автовиробників раді переключити свої ресурси на гібриди, які мають вищу маржу, ніж у EV.

Минулого тижня повідомлялося, що найбільший у світі автовиробник Toyota на третину скоротив свої плани щодо виробництва EV на 2026 рік, а шведська компанія Volvo Cars відмовилася від своєї мети стати повністю електричною до 2030 року.

Ford, Toyota та Stellantis останніми місяцями покращили свої плани щодо випуску гібридів.

«Автовиробники намагаються знайти оптимальне рішення, з погляду прибутковості, прийнятності для споживачів та дотримання нормативних вимог», — сказав Свартс.

Нові американські правила щодо викидів шкідливих речовин в атмосферу також сприяють покращенню перспектив гібридів, дозволяючи автовиробникам виконувати вимоги щодо випуску EV за рахунок збільшення кількості газоелектричних гібридів.

У США та Канаді спостерігається найбільше зростання продажів звичайних гібридів — на 33% у першій половині 2024 року.

Кожен додатковий мільйон автомобілів, які потребують каталізаторів, збільшить попит на МПГ приблизно на 150 тис. унцій, каже Свартс.

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У Китаї, де ціни на електромобілі вже зрівнялися з цінами на бензинові автомобілі, багато споживачів віддають перевагу гібридам, що підключаються, зі збільшеним запасом ходу. У таких автомобілях бензиновий двигун використовується виключно для заряджання акумулятора, забезпечуючи велику дальність поїздки.