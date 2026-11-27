Європейські компанії дедалі впевненіше оцінюють економічні перспективи й знову планують збільшувати інвестиції. Понад половина опитаних керівників бізнесу вже працює з оборонним сектором або вивчає можливості виходу на цей ринок. При цьому США та Індія залишаються привабливішими напрямами для капіталовкладень. Про це свідчить дослідження The Conference Board та Європейського круглого столу промисловців (ERT).

У Європі посилюється інтерес компаній до оборонної промисловості та технологій подвійного призначення. Фото: Pexels

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Довіра бізнесу відновлюється після тривалого спаду

Індекс довіри генеральних директорів європейських компаній у другій половині 2026 року зріс до 47 пунктів проти 40 шість місяців тому. Це найвищий показник із другої половини 2024 року. До нейтрального рівня, який становить 50 пунктів, індекс поки не дотягнув.

Поліпшення настроїв відбулося після тривалого періоду песимізму. У першій половині 2026 року довіра європейських керівників залишалася нижчою за нейтральну позначку вже четверте опитування поспіль. Тоді дві третини респондентів вважали, що економічна ситуація погіршилася порівняно з попередніми шістьма місяцями.

Тепер оцінки змінилися. Частка керівників, які вважають поточні економічні умови кращими, ніж пів року тому, зросла з 9% до 26%. Ще 44% опитаних повідомили про погіршення ситуації.

Оптимізм позначився і на інвестиційних планах. Частка компаній, які переглянули свої плани на найближчі три роки в бік збільшення вкладень у Європі, зросла з 8% у 2025 році до 23% у 2026-му.

Очікування щодо капіталовкладень також уперше з першої половини 2024 року стали позитивними. Протягом наступних шести місяців збільшення інвестицій у Європі прогнозують 30% керівників. Скорочення очікують 26%, ще 44% не планують змін.

Ринок праці поки не демонструє такого відновлення. Індекс очікувань щодо зайнятості в Європі становить 43 пункти, що нижче нейтрального рівня. 41% опитаних прогнозують помірне скорочення кількості працівників у своїх компаніях. Про можливе збільшення штату повідомили лише 11%.

США та Індія випереджають Європу в боротьбі за інвестиції

Європа поступово повертає інтерес бізнесу, проте компанії й далі активніше розглядають можливості для розвитку на інших ринках.

За даними дослідження, 51% опитаних керівників переглянули інвестиційні стратегії на користь збільшення вкладень у США. Така сама частка припадає на Індію. Для Європи цей показник становить 23%.

Виходить, що відновлення інвестиційного оптимізму ще не повернуло Європі статус найпривабливішого регіону для розміщення капіталу.

Сильні позиції континент зберігає у сфері досліджень і розробок. Протягом наступних трьох років компанії — члени ERT планують спрямувати сюди 57% запланованих інвестицій у R&D. На країни ЄС припадатиме 46%.

Для інших напрямів діяльності картина інша. Частка Європи в інвестиціях на розвиток і розширення операцій становить 40%, з яких 31% припадає на ЄС-27.

Європейські компанії продовжують розглядати континент як важливий центр інновацій і технологічних розробок. Виробничі проєкти та розширення інших напрямів бізнесу частіше орієнтуються на альтернативні ринки.

Оборонна промисловість стає важливішим напрямом для бізнесу

Окремий блок дослідження присвячений оборонній промисловості та технологіям подвійного призначення. Йдеться про продукцію, послуги й розробки, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

За результатами опитування, 56% компаній уже постачають продукцію на ці ринки або вивчають можливості виходу на них.

Для 40% респондентів оборонний і подвійний напрями вже становлять невелику, але зростаючу частину бізнесу. Ще 8% назвали їх основним напрямом діяльності. Така сама частка активно вивчає можливості виходу на відповідні ринки.

Розширювати цей бізнес компаніям заважає фрагментованість європейського ринку. Головною перешкодою 43% опитаних назвали розрізненість національних систем оборонних закупівель і переваги, які окремі країни надають власним виробникам.

Через відмінності в правилах і процедурах державних закупівель компаніям складно працювати на оборонних ринках різних європейських країн.

Проблема набуває особливого значення на тлі планів ЄС посилити власну обороноздатність і розвивати спільну промислову базу. Для України, яка зацікавлена в поглибленні співпраці з європейськими виробниками озброєнь і технологій подвійного призначення, доступ до цього ринку також має стратегічне значення.

Енергетичні витрати та політична невизначеність залишаються ризиками

Попри поліпшення ділових настроїв, європейський бізнес усе ще стикається з низкою проблем.

Економіст The Conference Board Алехандро Фіоріто пов'язує відновлення довіри передусім із кращою оцінкою поточної економічної ситуації. На його думку, 2026 рік продемонстрував стійкість європейського бізнесу та макроекономіки.

Серед головних перешкод для подальшого відновлення він називає високі ціни та витрати, зокрема на енергоносії, низьку довіру споживачів і політичну невизначеність.

Масштаб енергетичного тиску ілюструють наведені у звіті ціни на природний газ. Наприкінці жовтня вони перевищували 100 євро за МВт·год, тоді як у квітні середній показник становив близько 45 євро.

Президент ERT Джонатан Саймондс зазначив, що Європа вже не втрачає конкурентні позиції такими швидкими темпами, як раніше. Проте повернути колишні переваги регіону поки не вдалося.

Подальше відновлення, за його словами, залежить від готовності урядів країн ЄС спростити регулювання, завершити інтеграцію єдиного ринку та відновити довіру бізнесу.

Підвищення конкурентоспроможності вже стало одним із пріоритетів економічної політики ЄС. У березні 2026 року європейські лідери погодили програму One Europe, One Market. Вона передбачає поглиблення інтеграції спільного ринку, скорочення адміністративних бар'єрів, зниження енергетичних витрат, підтримку промисловості та залучення інвестицій. Основні ініціативи планують реалізувати до кінця 2027 року.

Фіоріто очікує, що наступний рік дасть відповіді на частину складних питань, які стримують економічне відновлення Європи. За його оцінкою, попри невизначеність, економічне підґрунтя регіону виявилося міцнішим, ніж очікувалося.

Бізнес підтримує міжнародну співпрацю у сфері штучного інтелекту

Окрему увагу в дослідженні приділили регулюванню передового штучного інтелекту.

Більшість опитаних керівників підтримує міжнародну координацію правил у цій сфері. При цьому вони віддають перевагу національному рівню впровадження та контролю.

Зокрема, 55% респондентів виступають за узгодження національних правил, стандартів безпеки та систем оцінювання ШІ зі збереженням їх застосування на рівні окремих країн.

Ще 28% підтримують обов'язкові міжнародні правила та створення міжнародного наглядового органу. Лише 8% вважають, що міжнародна співпраця в цій сфері навряд чи буде успішною і її не варто активно розвивати.

Опитування The Conference Board проводилося з 19 до 30 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 54 генеральні директори та голови рад директорів великих європейських компаній. Рівень відповідей на основні запитання становив 93%.

Європейський круглий стіл промисловців об'єднує керівників близько 60 великих міжнародних компаній європейського походження, що працюють у промисловості та технологічному секторі.