БТА Банк завершив перехід під бренд групи NOVA та відтепер працюватиме як NovaBank. Перейменування офіційно набуло чинності 27 листопада. Для клієнтів банку умови обслуговування не змінюються: раніше укладені договори залишаються чинними, а переоформлювати їх не потрібно.

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Відповідно до рішення про перейменування, юридична назва установи — акціонерне товариство «НоваБанк» (АТ «НоваБанк»). Про початок роботи під новим брендом повідомили 27 листопада.

У банку пояснили, що зміна назви пов'язана з інтеграцією до екосистеми групи компаній NOVA та подальшим розвитком у її складі. Водночас NovaBank продовжить працювати як окрема банківська установа.

Що зміниться для клієнтів NovaBank

Перейменування не потребує від клієнтів жодних додаткових дій. Усі права та зобов'язання банку залишаються незмінними, а чинні договори продовжують діяти на попередніх умовах.

Тому клієнтам не потрібно переукладати угоди або вносити до них зміни лише через нову назву фінустанови.

Як група NOVA придбала БТА Банк

Про намір вийти на банківський ринок України група NOVA заявила раніше. У жовтні 2026 року компанія «НоваПей Інвест», створена співвласниками групи В'ячеславом Климовим і Володимиром Поперешнюком разом із головою наглядової ради Тарасом Кириченком, повідомила про намір придбати 100% акцій БТА Банку.

12 листопада Національний банк погодив набуття співвласниками NOVA 100% опосередкованої участі в банку. Безпосереднім власником фінустанови мала стати компанія «НоваПей Інвест».

17 листопада група NOVA завершила угоду з придбання БТА Банку. Це стало основою для реалізації планів зі створення банку фінансової інклюзії. Така модель передбачає розширення доступу до банківських послуг, зокрема для жителів прифронтових і деокупованих територій, де через безпекові ризики можуть бути відсутні банківські відділення або обмежене дистанційне обслуговування.

Перейменування на NovaBank стало наступним етапом інтеграції БТА Банку в групу NOVA. При цьому юридично він залишається окремою банківською установою.