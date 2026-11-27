За гучними обіцянками високої дохідності та швидкого старту легко не помітити базові економічні пастки нової монети, які закладаються ще до лістингу. Більшість цих ризиків можна побачити в токеноміці заздалегідь, якщо знати, на що звертати увагу. Разом із Binance розповідаємо, на які параметри варто дивитися насамперед, і ділимося практичним чеклістом для оцінки активу до першої угоди.

Українські банки зменшують ліміти на перекази з рахунків фізосіб-підприємців і посилюють фінансовий моніторинг окремих категорій клієнтів. Найпильніше перевірятимуть новостворених і неактивних ФОПів, а також підприємців із незвичною для їхнього бізнесу фінансовою активністю. Якщо встановленого ліміту не вистачатиме для роботи, підприємець зможе звернутися до банку й підтвердити потребу у більших сумах документами про свою діяльність. ПриватБанк та Ощадбанк уже змінили обмеження, а частина інших великих фінустанов запровадить нові правила з 1 грудня.



Населення у III кварталі 2026 року сплатило за житлово-комунальні послуги 51 млрд грн, тоді як нарахували до сплати 48,5 млрд грн. Водночас станом на 30 вересня заборгованість лише за тепло та гарячу воду становила 31,4 млрд грн: це найбільший показник серед видів послуг, наведених Державною службою статистики України.

Підвищення виплат військовим поки залишається невирішеним питанням через брак коштів. Уряд разом із Міністерством оборони шукає необхідне фінансування. Тим часом міністр оборони Євгеній Хмара обіцяє представити відповідні пропозиції вже найближчим часом. Раніше у Верховній Раді обговорювали можливість збільшення до 36 тис. грн мінімального грошового забезпечення військовослужбовців.



БТА Банк завершив перехід під бренд групи NOVA та відтепер працюватиме як NovaBank. Перейменування офіційно набуло чинності 27 листопада. Для клієнтів банку умови обслуговування не змінюються: раніше укладені договори залишаються чинними, а переоформлювати їх не потрібно.