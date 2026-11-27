До повномасштабної війни український ІТ-сектор щороку зростав на 20−30%. Тепер галузь поступово відновлюється, але повернутися до колишніх темпів поки не може. Найскладніше сервісним компаніям, які залежать від іноземних замовлень. Продуктовий бізнес почувається дещо краще, зокрема завдяки розвитку оборонних технологій. Про те, як війна змінює український ІТ-ринок, розповіла заступниця міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталія Денікеєва в подкасті «Що з економікою?».

Українське ІТ ще не повернулося до довоєнного зростання

Після початку повномасштабної війни український ІТ-сектор зазнав спаду, хоча й виявився стійкішим за багато інших галузей економіки. Зараз він поступово відновлюється, проте до колишньої динаміки ще далеко.

«До повномасштабної війни в середньому ІТ зростало кожного року на 20−30%. Потім сектор впав менше, ніж усі інші. Зараз потроху ІТ після цього падіння починає розгортатися. Воно ще не розвернулося, але починає потихеньку переходити до стабільнішого розвитку і невеликого зростання», — зазначила Наталія Денікеєва.

Вважати технологічний бізнес захищеним від наслідків війни не варто. На нього впливають і внутрішні проблеми України, і ситуація на глобальному ринку.

«Вважати, що ІТ — це такий інкубатор, у якому все добре і на який не поширюється все, що відбувається і у світі, і всередині країни, — дуже хибна думка», — сказала заступниця міністра.

Серед ризиків для компаній залишаються безпекові загрози та перебої в роботі інфраструктури. Бізнес навчився адаптуватися до них, зокрема створювати резервні копії даних і готувати альтернативні сценарії роботи.

«Звісно, це впливає, але ми настільки гнучко навчилися адаптуватися, мати резервні копії, плани B, C, D, E і таке інше», — пояснила Денікеєва.

Чому продуктовим компаніям легше, ніж сервісним

Війна змінила не лише умови роботи ІТ-компаній, а й саму структуру галузі. Продуктові компанії, які створюють власні технологічні рішення та продають їх на ринку, зараз почуваються дещо краще за сервісні. Останні переважно розробляють програмне забезпечення на замовлення іноземних клієнтів.

Однією з причин стала поява нових технологічних напрямів, яких до великої війни український ринок практично не знав. Передусім ідеться про Defense Tech та MilTech — розробку оборонних і військових технологій. До цього сегмента долучаються й фахівці та компанії, які раніше працювали у класичному ІТ.

«Зараз у продуктовому напрямку трохи краще, сервісному складно. Але в продуктовому є покращення не за рахунок того, за рахунок чого було краще в минулому, а тому, що сама продуктова частина технологічного сектору суттєво змінюється. З'являються галузі або вертикалі, яких раніше не існувало», — зазначила Денікеєва.

Масштаб змін вона описала досить категорично:

«Тільки з моєї особистої точки зору, тільки лінива ІТ-компанія не почала робити щось у Defense або Military Tech», — сказала заступниця міністра.

Однак сервісний бізнес не втратив свого значення для економіки. Саме він залишається основним джерелом валютної виручки від експорту комп'ютерних послуг. Продуктові компанії, за оцінкою Денікеєвої, мають іншу перевагу: створюють власні розробки, нові робочі місця та більшу додану вартість.

«Якщо ми говоримо про валютну виручку, то це сервісне ІТ. Якщо говоримо про створення робочих місць, більшу додану вартість, інноваційну складову або технологічність, то це, звісно, продуктове ІТ», — пояснила вона.

Таким чином, два напрями виконують різні функції. Сервісні компанії заробляють на міжнародних замовленнях і забезпечують валютні надходження. Продуктовий сегмент розвиває власні рішення, серед яких дедалі помітніше місце посідають оборонні технології.

Скільки заробляє українське ІТ

Комп'ютерні послуги залишаються одним із найбільших джерел валютних надходжень України. За даними Національного банку, у 2025 році їхній експорт становив $6,65 млрд, що на 3,3% більше, ніж роком раніше.

У першому півріччі 2026 року показник досяг $3,34 млрд. Це на 4,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Найбільшим ринком для українських ІТ-послуг залишаються США. За перші шість місяців 2026 року туди експортували комп'ютерних послуг на $1,23 млрд, або 36,9% загального обсягу.

За дослідженням «Код економіки», проведеним Асоціацією IT Ukraine спільно з DataDriven за підтримки Мінцифри, 39% активних технологічних компаній працюють за продуктовою моделлю, 46% — за сервісною, ще 12% використовують гібридну модель.

Загальний обсяг українського ІТ-ринку оцінюється у $7,85 млрд. За підсумками 2025 року галузь забезпечила 3,2% ВВП України та сплатила 50,5 млрд грн податків.

Ці показники демонструють, наскільки важливим залишається технологічний сектор для економіки. При цьому його майбутнє дедалі більше залежатиме від здатності компаній розвивати власні продукти, а не лише виконувати замовлення іноземних клієнтів.

Чи стане Defense Tech основою повоєнного зростання

Оборонні розробки можуть стати одним із ресурсів для розвитку української економіки після завершення війни. Йдеться не лише про виробництво озброєнь. Частина технологій, створених для військових потреб, потенційно може знайти застосування в цивільній промисловості та інших секторах.

У Мінцифри вже думають над тим, як використати цей потенціал. Водночас конкретні механізми переходу від військових розробок до цивільного застосування ще потрібно напрацювати.

«Ми дуже про це думаємо. Не можу сказати, що вже робимо, але ми готуємося це робити. […] Defence Tech-компанії — це дуже круте паливо для української економіки. Знехтувати цим і, коли війна закінчиться, не знайти вихід, як переформатувати підходи та продукти до економіки мирного часу, — це дуже неправильно», — наголосила Денікеєва.

Для українських розробників це означатиме необхідність шукати нові ринки, інвестувати в адаптацію продуктів і виходити за межі військового застосування. Для економіки — можливість зберегти інженерні команди, технологічні напрацювання та виробничі компетенції, які сформувалися під час війни.

Українське ІТ поки не повернулося до довоєнних темпів зростання. Сервісні компанії залишаються важливими для експорту, а продуктовий сегмент отримує нові можливості завдяки розвитку оборонних технологій. Від того, чи вдасться перетворити цей досвід на конкурентоспроможні продукти для цивільного та міжнародного ринків, залежатиме значна частина майбутнього української технологічної галузі.