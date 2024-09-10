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10 вересня 2024, 16:01

Попит на електрокари в Україні зріс на 68%. Найпопулярніші електромобілі серпня

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні минулого року.
Фото: pixabay.com

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Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік склала 18%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 6302 од. (нових — 1159 од., уживаних — 5143 од.). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

Нові авто

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • BYD Song Plus — 174 од.;
  • Honda M-NV — 169 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 147 од.;
  • Zeekr 001 — 107 од.;
  • Nissan Ariya — 83 од.

Вживані авто

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf — 658 од.;
  • Tesla Model Y — 588 од.;
  • Tesla Model 3 — 561 од.;
  • Hyundai Kona — 308 од.;
  • Volkswagen е-Golf — 289 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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