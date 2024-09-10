У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
10 вересня 2024, 16:01
Попит на електрокари в Україні зріс на 68%. Найпопулярніші електромобілі серпня
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Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік склала 18%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 6302 од. (нових — 1159 од., уживаних — 5143 од.). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
Нові авто
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus — 174 од.;
- Honda M-NV — 169 од.;
- Volkswagen ID.4 — 147 од.;
- Zeekr 001 — 107 од.;
- Nissan Ariya — 83 од.
Вживані авто
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 658 од.;
- Tesla Model Y — 588 од.;
- Tesla Model 3 — 561 од.;
- Hyundai Kona — 308 од.;
- Volkswagen е-Golf — 289 од.
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Джерело: Мінфін
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