Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення податків

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Деталі

«За» відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

«Сьогодні обійшлося без танців над патріотичної гальорки на кістках. Дякую народним депутатам — державникам, що підтримали рішення. Готуємо до другого читання», — написав Гетманцев.

Новий пакет податків передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення ВЗ у розмірі 1% від обороту платників єдиного податку ІІІ групи;

підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;

авансові внески на АЗС;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.

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Коли запроваджуватимуть

«Так, як до жовтня закон в цілому не буде ухвалено, то впровадження буде „заднім числом“ з 1 жовтня.Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному», — пояснив Железняк.

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