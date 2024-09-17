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17 вересня 2024, 14:11

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення податків

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

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Деталі

«За» відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

«Сьогодні обійшлося без танців над патріотичної гальорки на кістках. Дякую народним депутатам — державникам, що підтримали рішення. Готуємо до другого читання», — написав Гетманцев.

Новий пакет податків передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% від обороту платників єдиного податку ІІІ групи;
  • підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.

Читайте: Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк

Коли запроваджуватимуть

«Так, як до жовтня закон в цілому не буде ухвалено, то впровадження буде „заднім числом“ з 1 жовтня.Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному», — пояснив Железняк.

Читайте: Рада провалила голосування зі збільшення податків

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 3 вересня Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+60
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 вересня 2024, 14:22
#
Плата за уехавших . Украина за 30 лет сократилась с 52 млн до менее 30 . Последняя волна миграции — 40% трудоспособного населения . Больше кричите чемодан вокзал … будем жить еще дороже .
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 вересня 2024, 14:25
#
А чиновників і мусорів на скільки скоротили? так ото ж…
+
+45
Loginnnnn
Loginnnnn
17 вересня 2024, 14:38
#
1 и 2 группы сейчас обвалят дию заявами на закрытие
+
+14
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 вересня 2024, 14:38
#
Просто переложат в цены
+
0
Kankakee
Kankakee
17 вересня 2024, 15:31
#
А от дійсно цікаво хто як вважає 🙈- зможе тєкуща влада зібрати більше податків чи ситуація дійсно качнеться в інший бік і з підвищенням податків буде зниження їхньої кількісті? 🙀
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
17 вересня 2024, 15:46
#
Как по мне 3 группа фопов этот 1% и не заметит, 2 группа, которая с трудом в лимиты помещается, тоже. А вот 1 и 2 группы с небольшими оборотами я уверен задумаются
+
0
bosyak
bosyak
17 вересня 2024, 15:48
#
Зможе, не так уж і критично. Питання чи вистачіть.
+
0
patterson
patterson
17 вересня 2024, 16:23
#
Сьогодні 1% а що заважає завтра зробити 4,5%? Це ж ідентично як з військовим збором було 1,5 стало 5
+
+15
bonv
bonv
17 вересня 2024, 16:52
#
І морда яка задоволена…
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