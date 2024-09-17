17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Про це написав голова Податкового комітету
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення податків
17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Про це написав голова Податкового комітету
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Деталі
«За» відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.
«Сьогодні обійшлося без танців над патріотичної гальорки на кістках. Дякую народним депутатам — державникам, що підтримали рішення. Готуємо до другого читання», — написав Гетманцев.
Новий пакет податків передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення ВЗ у розмірі 1% від обороту платників єдиного податку ІІІ групи;
- підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.
Читайте: Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк
Коли запроваджуватимуть
«Так, як до жовтня закон в цілому не буде ухвалено, то впровадження буде „заднім числом“ з 1 жовтня.Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному», — пояснив Железняк.
Читайте: Рада провалила голосування зі збільшення податків
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 3 вересня Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.
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