Населення у III кварталі 2026 року сплатило за житлово-комунальні послуги 51 млрд грн, тоді як нарахували до сплати 48,5 млрд грн. Водночас станом на 30 вересня заборгованість лише за тепло та гарячу воду становила 31,4 млрд грн: це найбільший показник серед видів послуг, наведених Державною службою статистики України.

Заплатили більше, ніж нарахували: скільки пішло на комуналку за квартал. Фото: Pexels

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Серед наведених статистиками видів послуг найбільша заборгованість населення станом на 30 вересня була за постачання теплової енергії та гарячої води — 31,4 млрд грн.

Борг за постачання та розподіл природного газу становив 27,6 млрд грн, а електроенергії — 16,6 млрд грн.

За централізоване водопостачання та водовідведення населення заборгувало 11,9 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком — 10,3 млрд грн. Ще 3,6 млрд грн боргу припадало на управління побутовими відходами.

Нагадаємо, станом на 30 червня 2026 року загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становила 104,2 млрд грн, повідомляв «Мінфін». Зокрема, за тепло та гарячу воду борг сягав 33,8 млрд грн, за постачання й розподіл природного газу — 29,1 млрд грн, за постачання та розподіл електроенергії — 17,3 млрд грн.

На початок 2026 року загальний борг становив 113,4 млрд грн, писало видання з посиланням на дані Держстату. За IV квартал 2025 року він зріс на 12,5%.

Коли борг може загрожувати єдиному житлу

Із 23 жовтня 2026 року зріс поріг, до якого за загальним правилом заборонено стягувати єдине житло боржника: з близько 170 тис. грн до 432 350 грн, повідомляло Міністерство юстиції. Це 50 мінімальних зарплат, а враховується сума стягнення за виконавчим провадженням. Для іпотечного житла та окремих категорій зобов'язань передбачені винятки.

Перевищення порогу не означає, що людина автоматично втратить квартиру чи будинок: стягнення відбувається за визначеною законом процедурою. Водночас захист житла не скасовує обов'язку платити за комунальні послуги.