Райффайзен Банк звернувся до суду з вимогою арештувати корпоративні права «Нібулону», його суднобудівного заводу, а також нерухомість і кошти власника агрохолдингу Андрія Вадатурського. Сума вимог становить $43,5 млн. Однак Господарський суд Києва повернув заяву банку: той не надав пропозицій щодо зустрічного забезпечення. Самі вимоги фінустанови суд не розглядав.

Кредитний конфлікт на $43,5 млн: Райффайзен і «Нібулон» зустрілися в суді. ФОТО: Pexels

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 24 листопада 2026 року у справі № 910/15015/26.

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Які активи банк просив арештувати

Райффайзен Банк звернувся до суду ще до подання позову. Він просив накласти арешт на майно та кошти фізичної особи в межах майбутніх вимог на $43,5 млн, що за курсом НБУ на дату звернення становило близько 1,95 млрд грн.

Перелік активів охоплював:

100% частки у статутному капіталі сільськогосподарського підприємства «Нібулон»;

100% частки у суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон»;

два житлові будинки площею 42,6 та 1007,7 кв. м;

сім земельних ділянок;

кошти на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті.

Крім арешту, банк просив заборонити відчужувати це майно та розпоряджатися ним іншим способом. Важлива деталь: ішлося про активи фізичної особи, а не про безпосереднє блокування рахунків чи майна самих підприємств.

У судовому документі ім'я власника активів не розкривається — його позначено як ОСОБА1. У публікаціях про справу йдеться про Андрія Вадатурського.

Чому суд повернув заяву Райффайзен Банку

Причина повернення була процесуальною. Суддя встановив, що банк не вказав у заяві пропозицій щодо зустрічного забезпечення, як того вимагає Господарський процесуальний кодекс.

Йдеться про гарантії відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть виникнути через арешт майна або інші заходи забезпечення позову. Зокрема, заявник має зазначити, як пропонує забезпечити компенсацію таких втрат.

Оскільки цієї інформації в заяві не було, суд повернув її банку без розгляду по суті.

Ухвала набрала законної сили 24 листопада. Водночас Райффайзен Банк може повторно звернутися до суду, якщо усуне процесуальні недоліки. Таким чином, суд не вирішував, чи має Вадатурський борг перед банком і чи обґрунтовані фінансові вимоги фінустанови.

Публічних пояснень сторін щодо причин нового судового звернення в матеріалах справи немає.

Як «Нібулон» реструктуризував борги перед банками

Судова суперечка виникла на тлі тривалих переговорів агрохолдингу з кредиторами після початку повномасштабної війни.

До російського вторгнення «Нібулон» активно залучав банківське фінансування для розвитку бізнесу. На початок великої війни його кредитна заборгованість становила близько $570 млн перед 26 банками та фінансовими установами.

Після загибелі засновника компанії Олексія Вадатурського у 2022 році управління бізнесом перейшло до його сина Андрія. Новому керівнику довелося домовлятися з кредиторами про перегляд умов погашення позик. Компанія втратила частину активів через окупацію та руйнування, а проблеми з морською логістикою ускладнили експорт.

У липні 2024 року «Нібулон» повідомив про реструктуризацію близько 70% кредитного портфеля.

Окрему домовленість агрохолдинг уклав із Райффайзен Банком. 3 червня 2024 року сторони оголосили про реструктуризацію кредиту на $45 млн строком на шість років. Тоді фінансова директорка компанії Ірина Левківська наголошувала, що банк продовжив підтримувати підприємство попри значні воєнні втрати.

Втім, немає підстав стверджувати, що нинішні вимоги Райффайзен Банку на $43,5 млн стосуються саме цієї кредитної угоди. У судовій ухвалі конкретний кредитний договір не зазначений.

Скільки «Нібулон» винен банкам зараз

Фінансовий стан агрохолдингу залишається складним. За даними звітності компанії, на кінець третього кварталу 2026 року її заборгованість перед банками становила 20,6 млрд грн. Із цієї суми 18,06 млрд грн припадало на короткострокові кредити, ще 2,5 млрд грн — на довгострокові.

За маркетинговий рік 2025/2026 EBITDA «Нібулону» становила $18 млн. Про це 23 листопада заявив Андрій Вадатурський в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, кредитори можуть вважати такого показника недостатнім для обслуговування довоєнного боргу.

Керівник компанії також закликав державу, Національний банк і комерційні банки домовитися про узгоджений механізм відтермінування погашення кредитів для підприємств, які постраждали від війни, замість хаотичного стягнення заборгованості.

Проблеми з обслуговуванням кредитів стосуються не лише «Нібулону». Українські аграрії стикаються з порушенням експортної логістики, високими витратами та обмеженим доступом до фінансування.

У серпні 2026 року НБУ пом'якшив окремі правила кредитування аграрного бізнесу.

Зокрема, НБУ дозволив банкам за певних умов не зараховувати позичальників до категорії дефолтних, якщо ті через війну скористалися короткостроковою реструктуризацією кредиту. Регулятор, крім того, підвищив оцінку ліквідності агропродукції, яку використовують як заставу, з 0,4 до 0,75. Максимальний строк кредитування під таку заставу зріс із 12 до 18 місяців.

На цьому тлі судова справа Райффайзен Банку та «Нібулону» залишається відкритою: повернення заяви не означає завершення спору, а банк має можливість повторно звернутися до суду.