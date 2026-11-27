Планові перевірки операторів лотерей в Україні не проводили понад 12 років через відсутність необхідної нормативної бази. Тепер уряд підтримав зміни, які дозволять державному агентству PlayCity відновити контроль за ринком навіть під час воєнного стану. Перевірки охоплюватимуть дотримання законодавства та ліцензійних умов.
PlayCity відновить перевірки лотерейних операторів: востаннє їх проводили у 2013 році
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Після більш ніж 12-річної перерви в Україні знову зможуть перевіряти операторів лотерей. Кабінет міністрів підтримав зміни до постанови № 303, які відкривають державному агентству PlayCity можливість проводити планові перевірки навіть під час воєнного стану.
Про це повідомили в PlayCity. Там пояснили, що з 2013 року такі перевірки не проводили через відсутність необхідної нормативно-правової бази.
Тепер агентство зможе перевіряти не лише дотримання операторами законодавства, а й виконання ліцензійних умов. У PlayCity розраховують, що це також допоможе краще захищати права та законні інтереси учасників лотерей.
Як змінювалося регулювання лотерейного ринку
Одним із попередніх кроків стало затвердження урядом у листопаді 2025 року ліцензійних умов для випуску та проведення лотерей.
За даними PlayCity, у 2026 році державний бюджет уперше отримав 72,6 млн грн ліцензійних платежів від операторів.
У держагентстві називають запровадження ліцензійних умов і повернення планових перевірок послідовними етапами реформування лотерейного ринку. На думку відомства, це має забезпечити дієвий механізм державного контролю.
У травні 2026 року Кабінет міністрів також змінив порядок координації роботи PlayCity: агентство перейшло у сферу управління прем'єр-міністра. До цього його діяльність координував міністр цифрової трансформації.
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