Після більш ніж 12-річної перерви в Україні знову зможуть перевіряти операторів лотерей. Кабінет міністрів підтримав зміни до постанови № 303, які відкривають державному агентству PlayCity можливість проводити планові перевірки навіть під час воєнного стану.

Про це повідомили в PlayCity. Там пояснили, що з 2013 року такі перевірки не проводили через відсутність необхідної нормативно-правової бази.

Тепер агентство зможе перевіряти не лише дотримання операторами законодавства, а й виконання ліцензійних умов. У PlayCity розраховують, що це також допоможе краще захищати права та законні інтереси учасників лотерей.