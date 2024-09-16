Податковий Комітет ВР ухвалив до повторного розгляду оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Податковий комітет ухвалив оновлену версію законопроєкту про підвищення податків
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Що змінилося
«Текст такий самий, як і був до цього, але до нього додали 50% податок на прибуток банків у 2024 році», — написав Железняк.
- Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- Збільшення податків на 1−2 групу ФОП;
- Авансові внески на АЗС;
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Читайте: Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк
Коли запроваджуватимуть
«Так, як до жовтня закон в цілому не буде ухвалено, то впровадження буде „заднім числом“ з 1 жовтня.Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному», — пояснив Железняк.
За його словами, голосування у першому читанні вже найближчими днями.
Читайте: Рада провалила голосування зі збільшення податків
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 3 вересня Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.
Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонувалося підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.
Він передбачав, що додаткові податкові надходження від підвищення акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої.
Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.
Водночас пропонувалося внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн.
Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує коштом додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн — внаслідок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
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