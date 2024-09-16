Податковий комітет ухвалив оновлену версію законопроєкту про підвищення податків

Податковий Комітет ВР ухвалив до повторного розгляду оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що змінилося

«Текст такий самий, як і був до цього, але до нього додали 50% податок на прибуток банків у 2024 році», — написав Железняк.

Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

Збільшення податків на 1−2 групу ФОП;

Авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Читайте: Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк

Коли запроваджуватимуть

«Так, як до жовтня закон в цілому не буде ухвалено, то впровадження буде „заднім числом“ з 1 жовтня.Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному», — пояснив Железняк.

За його словами, голосування у першому читанні вже найближчими днями.

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