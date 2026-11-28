За січень — жовтень 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 42,2 млрд грн земельного податку. Це на 11,8%, або приблизно на 4,5 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження забезпечили Дніпропетровська область та Київ. Про це повідомила Державна податкова служба України 27 листопада.

За січень — жовтень 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 42,2 млрд грн земельного податку.

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Які регіони сплатили найбільше земельного податку

За даними ДПС, найбільші надходження земельного податку за десять місяців 2026 року зафіксували у Дніпропетровській області — 7,4 млрд грн.

Друге місце посів Київ, де до бюджету надійшло 5,7 млрд грн. На третьому місці Одеська область із показником 3,7 млрд грн.

До четвірки лідерів також увійшла Львівська область, бюджети якої отримали 3,1 млрд грн земельного податку.

Загалом ці чотири регіони забезпечили 19,9 млрд грн, або близько 47% усіх надходжень земельного податку в Україні.

Для порівняння, за січень — жовтень 2025 року бюджети отримали 37,7 млрд грн. Таким чином, за рік надходження збільшилися приблизно на 4,5 млрд грн.

Як нараховують земельний податок

У Державній податковій службі нагадали, що земельний податок нараховують за фактичний період володіння або користування земельною ділянкою.

Обов'язок сплачувати податок виникає з моменту набуття відповідного права та припиняється після його втрати.

Якщо протягом календарного року змінюється власник земельної ділянки, кожен із власників сплачує податок лише за період, протягом якого володів землею.

Наприклад, якщо земельну ділянку продали у липні, попередній власник сплачує податок за період до початку місяця, в якому втратив право власності. Новий власник сплачує його починаючи з місяця набуття права власності.

Розмір земельного податку залежить від нормативної грошової оцінки землі, її цільового призначення та ставки, встановленої відповідною місцевою радою.

Хто може не сплачувати земельний податок

Податковий кодекс України передбачає звільнення від земельного податку для окремих категорій фізичних осіб.

Зокрема, право на пільгу мають особи з інвалідністю I та II груп, пенсіонери за віком, а також громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Також від сплати податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія законодавства про їхній соціальний захист, а також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас пільга діє не на будь-яку площу землі. Законодавство встановлює граничні розміри земельних ділянок, на які поширюється звільнення, залежно від їхнього цільового призначення.

Отже, наявність пільгового статусу не завжди означає повне звільнення від податку на всі земельні ділянки, що перебувають у власності людини.

Чи потрібно сплачувати податок за землю, передану в оренду

Окремі правила діють для власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), які передали їх в оренду сільськогосподарським підприємствам.

За інформацією ДПС, власники земельних ділянок і паїв, переданих в оренду платникам єдиного податку четвертої групи, звільняються від сплати земельного податку на період дії оренди.

Така пільга застосовується за умови дотримання вимог податкового законодавства.

Нагадаємо, раніше ДПС повідомляла, що за січень — липень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 28,8 млрд грн земельного податку, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.