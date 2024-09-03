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3 вересня 2024, 14:07

Рада провалила голосування зі збільшення податків

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

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За його словами, за відповідне рішення проголосувало лише 224 депутати, з необхідного мінімуму у 226 голосів. Законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Передісторія

Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонувалося підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачав, що додаткові податкові надходження від підвищення акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонувалося внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн — за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Smerch747
Smerch747
3 вересня 2024, 14:12
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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 вересня 2024, 14:19
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А як же ж «монобільшість»?
ааа, так, там же ж третина вже «тіхонєчко в лєс пішла», з баблом…
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