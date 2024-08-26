Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові — 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній. Текст законопроєкту оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.

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За даними депутата, у документі ⁠встановили ставку податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік, а також підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових компаній до 25% (крім страховиків).

Железняк зазначив, що текст доопрацьованого урядового законопроєкту хочуть виносити скоро на розгляд фінансового комітету та вже у перші тижні вересня направити у Верховну Раду на голосування.

Водночас за його словами, доопрацьований урядовий законопроєкт в цьому році принесе додаткових надходжень менше ніж 125 млрд грн.

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