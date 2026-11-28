Кабінет Міністрів схвалив і направив до Верховної Ради доопрацьований до другого читання проєкт державного бюджету на 2027 рік. Уряд відмовився від запланованого підвищення ставок ПДВ та акцизу, збільшив фінансування страхування воєнних ризиків до 31 млрд грн і додав 20,4 млрд грн на забезпечення військовослужбовців. Водночас прогноз власних доходів бюджету скоротили на 49 млрд грн. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Від підвищення ПДВ та акцизів відмовилися

Однією з найважливіших змін стало вилучення з бюджетних розрахунків додаткових надходжень від підвищення ставок ПДВ та акцизного податку.

Раніше уряд розраховував отримати завдяки цьому 67 млрд грн. Однак відповідна ініціатива не отримала підтримки серед народних депутатів.

Також із прогнозу доходів прибрали майже 65 млрд грн, які планували залучити завдяки детінізації митниці.

За словами Підласої, у 2026 році митниця не змогла забезпечити перевиконання планових надходжень за всіма платежами, тому уряд переглянув очікування на наступний рік.

Якщо у 2027 році митні надходження все ж перевищать план, додаткові кошти передбачено спрямувати на оборонний резерв.

Загалом власні доходи державного бюджету без урахування міжнародних грантів у новій редакції скоротилися на 49 млрд грн.

Водночас прогноз окремих надходжень підвищили. Зокрема, від податку на доходи фізичних осіб і військового збору очікують додаткові 25,7 млрд грн, від ренти за користування надрами загальнодержавного значення — 14 млрд грн, а від ввізного мита — 2,1 млрд грн.

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НБУ перерахує до бюджету щонайменше 85 млрд грн

Ще одним важливим джерелом фінансування стануть відрахування прибутку Національного банку України.

У доопрацьованому проєкті передбачено, що НБУ перерахує до державного бюджету щонайменше 85 млрд грн, що на 36,3 млрд грн більше, ніж планували до першого читання.

Частину додаткових надходжень від Нацбанку спрямують на страхування бізнесу від воєнних ризиків.

За даними Мінфіну, загальні доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік без міжбюджетних трансфертів становлять 5 трлн 599,5 млрд грн, а видатки — 7 трлн 223,6 млрд грн.

На страхування воєнних ризиків виділять 31 млрд грн

Фінансування страхування бізнесу від воєнних ризиків збільшили одразу на 30 млрд грн — з 1 млрд до 31 млрд грн.

Ці кошти передбачені, зокрема, для часткової компенсації вартості майна підприємств, пошкодженого або знищеного внаслідок російських атак.

Крім того, можливість отримувати компенсації планують поширити на власників, операторів і фрахтувальників суден.

Паралельно Міністерство економіки працює над залученням ще $2−3 млрд від міжнародних партнерів для страхування воєнних ризиків.

Мета програми — зменшити фінансові ризики для компаній та підтримати інвестиційну активність в умовах війни.

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Скільки додали на оборону та виплати військовим

У доопрацьованому проєкті бюджету видатки на забезпечення Збройних сил України збільшили на 20,4 млрд грн.

За інформацією Мінфіну, додаткові кошти передусім спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців.

Ще 2 млрд грн додали на закупівлю озброєння.

Фінансування резервного фонду державного бюджету збільшили на 13,4 млрд грн — до 105 млрд грн.

Загалом на оплату праці військовослужбовців із нарахуваннями у проєкті передбачено 1 трлн 813,2 млрд грн.

Що зміниться для освіти

У проєкті бюджету також з'явилося 2 млрд грн на пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів.

Участь навчальних закладів у ньому передбачена на добровільній основі.

Додатково 1,3 млрд грн спрямують на облаштування укриттів у школах та дитячих садках, а 1 млрд грн — на ініціативу CampeX, яку реалізують Міністерство освіти і науки та Світовий банк. Вона передбачає створення мережі дослідницьких кампусів на базі державних університетів.

Окремо 970,7 млн грн додали на дослідження Національної академії наук.

Вперше за багато років освітню субвенцію місцевим бюджетам на січень — серпень 2027 року розподілили безпосередньо в додатку до законопроєкту про держбюджет. Кошти на решту року розподілятиме уряд.

Також Кабмін визначатиме використання залишків освітньої субвенції за 2026 рік. Зокрема, 500 млн грн планують спрямувати на енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти, а 400 млн грн — на гуртожитки та пансіони при школах.

Що буде з «Національним кешбеком» та підтримкою аграріїв

За словами Підласої, у 2027 році виплати за програмою «Національний кешбек» не фінансуватимуть із бюджетної програми підтримки бізнесу.

Водночас заборгованість за виплатами, нарахованими за травень — грудень 2026 року, держава має погасити.

Для аграріїв передбачені додаткові 800 млн грн: 600 млн грн на підтримку сільськогосподарських товаровиробників і 200 млн грн на кредитування фермерських господарств.

Крім того, пропонується підвищити рівень державної компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм із 50% до 75%.

На які програми ще збільшили фінансування

Серед інших змін — додаткові 801,9 млн грн на підтримку ветеранів, зокрема покращене харчування під час лікування та реабілітації.

На забезпечення житлом дітей-сиріт і розвиток сімейних форм виховання передбачили 717 млн грн.

Ще 536 млн грн додали на підтримку працівників енергетики, житлово-комунального господарства та залізниці, які ліквідовують наслідки російських обстрілів.

На закупівлю лікарських засобів і медичних виробів фінансування збільшили на 450 млн грн.

Що буде з міжнародним фінансуванням

Потреба України в міжнародній фінансовій підтримці у 2027 році залишилася незмінною — $52,6 млрд.

За словами голови бюджетного комітету, додаткову допомогу від ЄС обсягом 45 млрд євро можна буде врахувати в бюджеті лише після відповідного офіційного рішення Європейської ради.

Очікується, що таке рішення можуть ухвалити орієнтовно в червні 2027 року, однак терміни поки не гарантовані.

Коли Верховна Рада голосуватиме за бюджет

До другого читання уряд також доручив опрацювати питання відв'язування окремих виплат і розрахункових величин від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Це має дозволити підвищувати соціальні стандарти без автоматичного збільшення всіх пов'язаних із ними видатків, зокрема окремих зарплат в органах державної влади.

Окреме доручення стосується оптимізації чисельності працівників органів виконавчої влади.

За повідомленням Підласої, засідання бюджетного комітету очікується наприкінці наступного тижня, а голосування Верховної Ради за бюджет у другому читанні попередньо заплановане на 9 грудня 2026 року.

Наразі документ залишається проєктом, тому до остаточного ухвалення його показники можуть змінюватися.