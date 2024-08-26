Гетманцев розповів, які податки підвищувати не будуть. Хто за все заплатить?

Допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня. Документ не передбачає підвищення ПДВ та податку на розкіш. Про це написав Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Народний депутат також зазначив, що був виключений податок 1% з обороту.

Водночас Секретар Громадської ради у Міністерство фінансів України Дмитро Олексієнко розкритикув парламентарів.

«Страждати мають фізичні особи. Перезавантаження податкової, про яку говорили не буде», написав він у Facebook.

Олексієнко також оприлюднив перелік тих податків, які будуть підвищені:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від МЗП;

встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС;

встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Читайте також: Влада переписує законопроєкт про підвищення податків — Forbes