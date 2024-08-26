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26 серпня 2024, 18:04

Гетманцев розповів, які податки підвищувати не будуть. Хто за все заплатить?

Допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня. Документ не передбачає підвищення ПДВ та податку на розкіш. Про це написав Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня.

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Народний депутат також зазначив, що був виключений податок 1% з обороту.

Водночас Секретар Громадської ради у Міністерство фінансів України Дмитро Олексієнко розкритикув парламентарів.

«Страждати мають фізичні особи. Перезавантаження податкової, про яку говорили не буде», написав він у Facebook.

Олексієнко також оприлюднив перелік тих податків, які будуть підвищені:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від МЗП;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
  • встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
  • підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Читайте також: Влада переписує законопроєкт про підвищення податків — Forbes

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
26 серпня 2024, 18:18
#
Що змінилося в урядовому законопроєкті, який хочуть виносити на Комітет та вже у перші тижні вересня до Ради.
Деталі доопрацьованого законопроєкту щодо підвищення податків вже відомі. Зокрема, одне з нововведень законопроєкту стосується підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду», — написав нардеп.
Які податки залишилися
За словами Железняка, у законопроєкті не змінилися наступні податки:
підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
військовий збір для ФОП І і ІІ груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;
військовий збір у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).
Нові податки
Із «нового», за словами нардепа, наступне:
встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠
підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠
щомісячна звітність по ПДФО
+
+15
Rubi0
Rubi0
26 серпня 2024, 18:58
#
Даже Гетьманцев в своем посте написал что убрали «военный сбор на предметы роскоши», а минфин решил обрезать эту маленькую но раздражающую деталь
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 серпня 2024, 19:44
#
По сути это означает что они и дальше вместо реальной экономики будут нагонять бабло на банки и там его выгодно налогооблагать. Нисходящая спираль банкономики.

особенно забавно выглядят фопы которым сначала снижали до 2%, а теперь повышют до 6%. при том что по утверждению их самих же 85% всех поступлений в бюджет это крупные предприятия. Больше выглядит как не попытка наполнить бюджет, а разобюраться с фопами окончательно. Ото и не удивительно что ITшники начали тису переплывать, уже перспектив не видят.
+
0
Ranet
Ranet
26 серпня 2024, 20:07
#
В целом, грамотно.
Для крупных налогоплательщиков появился новый налог под названием бронирование, поэтому нет смысла лишать их оборотных средств.
Для тех мелких и средних, что уходили и уходят в ФОПы тоже нагрузка посильная.
Секретарь безответственного совета — просто ***
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