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25 серпня 2024, 10:26

Засновника Telegram Дурова затримали у Франції — ЗМІ

У суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова. Про це повідомляє французький телеканал TF1.

У суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.
Фото: instagram.com/durov

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Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець та жінка.

Причина арешту

Арешт провели жандарми GTA (Повітряна транспортна жандармерія). Причиною арешту став той факт, що Дуров був зареєстрований у FPR (картотеці осіб, що перебувають у розшуку) та щойно прибув з Азербайджану.

Франція раніше видала ордер на його розшук. Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.

Дурова звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.

Телеканал зазначає, що оскільки Дуров знав, що є персоною нон-грата у Франції, він звик подорожувати до Еміратів, країн пострадянського простору, Південної Америки та в інші країни світу. Він дуже мало мандрував Європою й уникав країн, де Telegram перебуває під наглядом.

Слідчий повідомив TF1, що Дуров точно опиниться в СІЗО.

«На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, щодо яких він не зробив нічого, щоб стримати їх або співпрацювати з правоохоронцями. Немає сумнівів, що після висунення обвинувачення, його будуть утримувати під вартою», — зазначило близьке до справи джерело.

Французький телеканал зазначає, що Telegram — інструмент, який використовується організованою злочинністю. Крім тероризму, педофіли користуються Telegram для обміну контентом.

«Протягом багатьох років месенджер став платформою № 1 для організованої злочинності», — коментує слідчий.

Виходячи з попередніх звинувачень, Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці.

Telegram в Україні

Кілька місяців тому в Україні активно обговорювалася ідея обмеження роботи окремих Telegram-каналів. Зазначалось, що зростання популярності анонімних Telegram-каналів є значною загрозою, оскільки рф використовує їх для поширення фейків та дезінформації.

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Нагадаємо

У липні 2024 року Telegram відкрив доступ Україні до функції монетизації. Відтепер власники каналів можуть отримувати 50% від реклами, яку буде розміщувати соцмережа.

У серпні, Telegram до 11 річниці заснування месенджера випустив масштабне оновлення. В месенджер додали «Зіркові реакції» та «Зіркові підписки», платні медіа для ботів та бізнес-акаунтів, а також новий режим для адміністраторів Telegram-каналів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+149
penetrator1963
penetrator1963
25 серпня 2024, 11:13
#
Если не умеешь ловить преступников, то надо закрывать владельцев мессенджеров, через которые преступники общаются. мужик под ФСБ не лёг, смылся, так его лягушачья жандармерия за то же самое арестовала.
+
+75
Kikudzuki
Kikudzuki
25 серпня 2024, 11:29
#
Мама Мия, что делается! Это же чисто методы работы совкового КГБ! Какое они имеют право принуждать человека «работать с правоохранителями» — т. е. прогнуть его под себя и сделать его стукачем, марионеткой, шпионом! Бедный мужик! Все так красиво обставили, только плевать им всем на моральность ТГ, просто не довольны тем, что владелец проявил независимость. Решили сломать и убрать. 🤨😥
+
0
akapello
akapello
25 серпня 2024, 11:49
#
→ Kikudzuki
→ penetrator1963
Вважаєте, що поліція має робити вигляд, що нічого не відбувається?
Вважаєте, що наркоторгівля, педофілія та інша злочинна діяльність мають почуватися безкарними у демократичних країнах?
Демократія — це не про вседозволеність.
Демократія повинна вміти захищати свої цінності.
+
+15
Три літри
Три літри
25 серпня 2024, 12:37
#
Вважаєте, що поліція має робити вигляд, що нічого не відбувається?

Поліція має діяти згідно норм свого національного законодавства, тобто шукати злочинців, а не звинувачувати сервіси якими користуються злочинці.

Демократія — це не про вседозволеність.

Дивлячись на те як влада демократичних країн впроваджує тотальне стеження схоже це сучасна демократія саме про це, вседозволенність влади.

Демократія повинна вміти захищати свої цінності.

Якби сучасна демократія вміла захищати свої цінності то Росія була б зупинена або в 2014 році, а може й ще раніше в 2008.
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
25 серпня 2024, 14:20
#
> akapello Для решения этих проблем существует полиция нравов и отдел по борьбе с организованной преступностью, а не вешать всех собак на владельца ТГ и требовать, чтоб он принимал меры по борьбе и предотврашению преступной деятельности! Представьте, что вы сдали в аренду или просто временно предоставили автомобиль, квартиру кому то и этот кто-то хранил в вашей квартире и перевозил в вашем авто партии наркотиков, оружия — и полиция, в т. ч. и международная не их схватила и привлекла к ответственности, а вас и назначила вам 20 лет тюремного заключения… 🥲🤷‍♀️ Дурова могут задержать — это да, но никак не засаживать за решетку. Такие действия говорят о разборках частного характера, а не о заботе о правосудии.
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0
anarxi
anarxi
25 серпня 2024, 12:08
#
Чувак то прилетел из Айзербаджана, был там гостем на фестивале, якобы… х.йло полетело в Чечню, а Дуров в Францию… совпадение ?
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0
Три літри
Три літри
25 серпня 2024, 12:36
#
Оце ви оперативні :D
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