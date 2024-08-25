Засновника Telegram Дурова затримали у Франції — ЗМІ

У суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова. Про це повідомляє французький телеканал TF1.

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Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець та жінка.

Причина арешту

Арешт провели жандарми GTA (Повітряна транспортна жандармерія). Причиною арешту став той факт, що Дуров був зареєстрований у FPR (картотеці осіб, що перебувають у розшуку) та щойно прибув з Азербайджану.

Франція раніше видала ордер на його розшук. Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.

Дурова звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.

Телеканал зазначає, що оскільки Дуров знав, що є персоною нон-грата у Франції, він звик подорожувати до Еміратів, країн пострадянського простору, Південної Америки та в інші країни світу. Він дуже мало мандрував Європою й уникав країн, де Telegram перебуває під наглядом.

Слідчий повідомив TF1, що Дуров точно опиниться в СІЗО.

«На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, щодо яких він не зробив нічого, щоб стримати їх або співпрацювати з правоохоронцями. Немає сумнівів, що після висунення обвинувачення, його будуть утримувати під вартою», — зазначило близьке до справи джерело.

Французький телеканал зазначає, що Telegram — інструмент, який використовується організованою злочинністю. Крім тероризму, педофіли користуються Telegram для обміну контентом.

«Протягом багатьох років месенджер став платформою № 1 для організованої злочинності», — коментує слідчий.

Виходячи з попередніх звинувачень, Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці.

Telegram в Україні

Кілька місяців тому в Україні активно обговорювалася ідея обмеження роботи окремих Telegram-каналів. Зазначалось, що зростання популярності анонімних Telegram-каналів є значною загрозою, оскільки рф використовує їх для поширення фейків та дезінформації.

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Нагадаємо

У липні 2024 року Telegram відкрив доступ Україні до функції монетизації. Відтепер власники каналів можуть отримувати 50% від реклами, яку буде розміщувати соцмережа.

У серпні, Telegram до 11 річниці заснування месенджера випустив масштабне оновлення. В месенджер додали «Зіркові реакції» та «Зіркові підписки», платні медіа для ботів та бізнес-акаунтів, а також новий режим для адміністраторів Telegram-каналів.