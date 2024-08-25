У суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа правоохоронці затримали засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова. Про це повідомляє французький телеканал TF1.
Засновника Telegram Дурова затримали у Франції — ЗМІ
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Дурова заарештували, коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець та жінка.
Причина арешту
Арешт провели жандарми GTA (Повітряна транспортна жандармерія). Причиною арешту став той факт, що Дуров був зареєстрований у FPR (картотеці осіб, що перебувають у розшуку) та щойно прибув з Азербайджану.
Франція раніше видала ордер на його розшук. Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.
Дурова звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.
Телеканал зазначає, що оскільки Дуров знав, що є персоною нон-грата у Франції, він звик подорожувати до Еміратів, країн пострадянського простору, Південної Америки та в інші країни світу. Він дуже мало мандрував Європою й уникав країн, де Telegram перебуває під наглядом.
Слідчий повідомив TF1, що Дуров точно опиниться в СІЗО.
«На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, щодо яких він не зробив нічого, щоб стримати їх або співпрацювати з правоохоронцями. Немає сумнівів, що після висунення обвинувачення, його будуть утримувати під вартою», — зазначило близьке до справи джерело.
Французький телеканал зазначає, що Telegram — інструмент, який використовується організованою злочинністю. Крім тероризму, педофіли користуються Telegram для обміну контентом.
«Протягом багатьох років месенджер став платформою № 1 для організованої злочинності», — коментує слідчий.
Виходячи з попередніх звинувачень, Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці.
Telegram в Україні
Кілька місяців тому в Україні активно обговорювалася ідея обмеження роботи окремих Telegram-каналів. Зазначалось, що зростання популярності анонімних Telegram-каналів є значною загрозою, оскільки рф використовує їх для поширення фейків та дезінформації.
В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Нагадаємо
У липні 2024 року Telegram відкрив доступ Україні до функції монетизації. Відтепер власники каналів можуть отримувати 50% від реклами, яку буде розміщувати соцмережа.
У серпні, Telegram до 11 річниці заснування месенджера випустив масштабне оновлення. В месенджер додали «Зіркові реакції» та «Зіркові підписки», платні медіа для ботів та бізнес-акаунтів, а також новий режим для адміністраторів Telegram-каналів.
Коментарі - 7
→ penetrator1963
Вважаєте, що поліція має робити вигляд, що нічого не відбувається?
Вважаєте, що наркоторгівля, педофілія та інша злочинна діяльність мають почуватися безкарними у демократичних країнах?
Демократія — це не про вседозволеність.
Демократія повинна вміти захищати свої цінності.
Поліція має діяти згідно норм свого національного законодавства, тобто шукати злочинців, а не звинувачувати сервіси якими користуються злочинці.
Демократія — це не про вседозволеність.
Дивлячись на те як влада демократичних країн впроваджує тотальне стеження схоже це сучасна демократія саме про це, вседозволенність влади.
Демократія повинна вміти захищати свої цінності.
Якби сучасна демократія вміла захищати свої цінності то Росія була б зупинена або в 2014 році, а може й ще раніше в 2008.