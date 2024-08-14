Telegram випустив масштабне оновлення до річниці заснування месенджера

Сьогодні, 14 серпня, Telegram до 11 річниці заснування месенджера випустив масштабне оновлення. В месенджер додали «Зіркові реакції» та «Зіркові підписки», платні медіа для ботів та бізнес-акаунтів, а також новий режим для адміністраторів Telegram-каналів. Про це повідомляє пресслужба Telegram.

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Реакції з зірками

Тепер користувачі можуть безпосередньо підтримати свої улюблені канали та творців контенту, надсилаючи їм зірки Telegram новою реакцією зірки.

Власники каналів отримують 100% зірок і можуть конвертувати їх у криптовалюту Toncoin або субсидовану рекламу.

Кожен допис із реакцією зірки показує таблицю лідерів з найбільшими відправниками, але користувачі можуть відмовитися від появи на ній, якщо вони віддають перевагу більшій приватності.

Щоб увімкнути реакції з зіркою на ваших дописах:

перейдіть до Налаштувань каналу

Реакції

увімкніть Платні реакції.

Підписки за зірки

Тепер творці контенту можуть створювати спеціальні запрошення, які дозволяють приєднатися до каналу в обмін на щомісячну оплату в зірках Telegram.

«Лише кілька дотиків і ви створите ексклюзивний канал для додаткового контенту, медіа з раннім доступом або VIP-трансляцій», — йдеться у повідомленні.

Щоб створити платне посилання:

перейдіть до Налаштувань каналу

Тип каналу

Керування посиланнями

Створити посилання

увімкніть опцію Вимагати щомісячну плату.

Платні медіа для ботів

Власники каналів можуть монетизувати свої зусилля, розміщуючи платні фото та відео на своїх каналах.

Це оновлення робить платні дописи доступними для ботів, включно з ботами-адміністраторами у каналах і ботами, що працюють на акаунтах Business.

Це відкриває нові шляхи для автоматизації каналів і бізнесу — або створення сталих послуг, таких як генерація зображень, збільшення масштабу відео тощо.

Розробники можуть дізнатися більше про реалізацію цієї можливості за цим посиланням.

Влада творцям контенту

Telegram стягує майже нульову комісію, коли розробники або власники каналів використовують свої зірки для отримання винагороди в Toncoin.

Якщо творці контенту вирішать реінвестувати зірки у просування свого каналу за допомогою реклами в Telegram, компанія субсидує таку рекламу з додатковою знижкою у 30%.

Суперканали

Коли ви публікуєте в Telegram-каналі, підписники зазвичай бачать назву та зображення каналу замість ваших власних.

Від сьогодні ви можете зробити свій канал більше схожим на групу, де адміністратори можуть публікувати як від імені власних профілів, так і від імені інших каналів.

Адміністратори каналів можуть у будь-який час змінити, від чийого імені вони публікують повідомлення, натиснувши зображення профілю у рядку повідомлень. Адміністраторів не видно ніколи, якщо тільки вони явно не вирішили публікувати в каналі під своїм профілем.

Щоб перетворити свій канал на суперканал:

перейдіть до Налаштувань каналу

Адміністратори

ввімкніть опції Підписувати повідомлення та Показувати профілі авторів.

Переглядач документів на iOS

На iOS документи типу .pdf, .xls або .docx тепер відкриваються в окремих вкладках браузера Telegram.

Як отримати оновлення

Оновлення Telegram вже доступне для всіх користувачів iOS і для тих користувачів Android, які встановили застосунок Telegram безпосередньо з telegram.org/android. У Google Play оновлення зʼявиться, як тільки його схвалять модератори Google.