Telegram відкрив доступ Україні до функції монетизації. Відтепер власники каналів можуть отримувати 50% від реклами, яку буде розміщувати соцмережа.
19 липня 2024, 15:04
Telegram відкрив монетизацію для України
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Виводити прибутки можна у внутрішній криптовалюті Stars, яка працює на блокчейні TON.
Монетизацію можна знайти у розділі Статистика — якщо вкладки немає, необхідно оновити додаток.
Нагадаємо, Telegram презентував систему монетизації у квітні, але Україна не мала доступу до цієї функції. Варто підкреслити, що цю функцію соцмережа відкрила й для росії та інших країн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі