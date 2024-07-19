Telegram відкрив монетизацію для України

Telegram відкрив доступ Україні до функції монетизації. Відтепер власники каналів можуть отримувати 50% від реклами, яку буде розміщувати соцмережа.

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Виводити прибутки можна у внутрішній криптовалюті Stars, яка працює на блокчейні TON.

Монетизацію можна знайти у розділі Статистика — якщо вкладки немає, необхідно оновити додаток.

Нагадаємо, Telegram презентував систему монетизації у квітні, але Україна не мала доступу до цієї функції. Варто підкреслити, що цю функцію соцмережа відкрила й для росії та інших країн.