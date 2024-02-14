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14 лютого 2024, 19:10

ГУР: Telegram містить низку загроз для безпеки України

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов на заході в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.

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«Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи.

Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться".

За словами Юсова, Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

«З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+23
Sarevok
Sarevok
14 лютого 2024, 19:58
#
Ах как бы хотелось ввести цензуру в Telegram, но технически это не реализуемо. Остается только запретить, чтобы крепостные не отвлекались от телемарафонной лапши.
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