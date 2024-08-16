Держборг став дешевшим, банки збільшили прибутки, обмеження p2p-переказів: головне за тиждень

З початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% — з 6,24 до 5,6 відсотка. Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд

Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

Рейтингове агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій.

Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility

Сьогодні, 13 серпня, до державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

НБУ перевірить власників фінустанов на наявність російських паспортів

Національний банк України разом із правоохоронними органами найближчими місяцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність паспортів рф.

Приватбанк знизив комісію за переказ валюти на закордонні картки

Державний Приватбанк знизив з 2% до 1% тариф на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток Приватбанку на закордонні картки.

У першому півріччі банки збільшили чистий прибуток на 17%

У першому півріччі 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, що на 17% більше проти прибутку в 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.

У Нацбанку фіналізують рішення про обмеження p2p-переказів для фізосіб до кінця тижня

Нацбанк планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів». Регулятор хоче лімітувати обсяг вихідних трансакцій на суму 100 тис грн на місяць.