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14 серпня 2024, 15:15

У першому півріччі банки збільшили чистий прибуток на 17%

У першому півріччі 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, що на 17% більше проти прибутку в 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У першому півріччі 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, що на 17% більше проти прибутку в 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.
Фото: НБУ

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Головні чинники прибутковості — збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

Зазначається, що упродовж другого кварталу дохідність основних видів активів банків надалі знижувалася. Найшвидше спадала дохідність депозитних сертифікатів НБУ, водночас банки зменшували обсяги цих вкладень.

Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їхні обсяги зростали. Саме за рахунок нарощення активів банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу та наростили доходи.

Рентабельність капіталу банків за перше півріччя 2024 року становила 48,4%, що нижче аналогічного показника першої половини 2023 року на рівні 56%.

Натомість зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за перше півріччя вони становили 22 млрд грн.

За перше півріччя лише 7 малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн грн.

Регулятор нагадав, що за 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Оформи депозит з підвищеним доходом!

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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