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14 серпня 2024, 10:16

Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

Рейтингове агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій. Про це повідомляється на сайті агентства, пише Ліга.

Рейтингове агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Наприкінці минулого тижня 9 серпня Україна оголосила про операцію з обміну та запиту на згоду щодо змін в умовах наявних єврооблігацій. Реструктуризація дозволить Україні зменшити державний борг на $8,67 млрд та заощадити $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року.

З погляду рейтингових агентств, така операція є «обміном проблемного боргу», бо йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій.

У зв'язку з цим рейтинг України знизили з 'C' до рівня 'RD' (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на $750 млн, за якими Україна не сплатила купон, — до рівня 'D'.

У 2022 році, коли Україна домовилась з приватними кредиторами про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, Fitch також знижував рейтинг до 'SD', але вже за п'ять днів повернув на рівень 'CC'.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 серпня 2024, 10:59
#
«Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту» — як же нам на Вас пофіг!!!
+
0
eljaaff
eljaaff
14 серпня 2024, 11:55
#
Если бы это сказали в офисе президента то было бы все логично- но на этом сайте сидят грамотные люди здесь эту пургу нести не надо переключите свое внимание на комментарии в телеграмм каналах Труха или что-то на подобии…
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
14 серпня 2024, 11:01
#
Кто-нибудь знает эти иностранные приватні кредитори хоть какие-то новые наши облигации купили с начала 2022?
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