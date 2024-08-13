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13 серпня 2024, 14:03

Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility

Сьогодні, 13 серпня, до державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Сьогодні, 13 серпня, до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро, гранту — 1,5 млрд євро.

Фінансування буде спрямовано на забезпечення пріоритетно важливих соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

«З початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС сягає 38 млрд євро, найбільша фінансова допомога серед донорів» — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Таким чином, загальний обсяг залученого фінансування від ЄС у 2024 році становить понад 12 млрд євро.

Наступний транш

Наступний транш Україна може отримати до кінця поточного року, за умови виконання всіх індикаторів до кінця третього кварталу.

Нагадаємо

Україна та Європейський Союз підписали угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 — 2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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