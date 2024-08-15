Приватбанк знизив комісію за переказ валюти на закордонні картки

Державний Приватбанк знизив з 2% до 1% тариф на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток Приватбанку на закордонні картки. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Що відомо

Знижений тариф діятиме з 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025 року. Мінімальна сума переказу — еквівалент 50 грн.

«Це рішення «зробить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази на закордонні карти по всьому світу», — пояснив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як надіслати переказ

Надіслати переказ з картки Приватбанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню «Переказ на картку».

Для цього потрібно вибрати із шаблону або заповнити дані закордонної картки, вказати суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або євро.