Державний Приватбанк знизив з 2% до 1% тариф на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток Приватбанку на закордонні картки. Про це повідомляє пресслужба банку.
Приватбанк знизив комісію за переказ валюти на закордонні картки
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Що відомо
Знижений тариф діятиме з 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025 року. Мінімальна сума переказу — еквівалент 50 грн.
«Це рішення «зробить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази на закордонні карти по всьому світу», — пояснив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Як надіслати переказ
Надіслати переказ з картки Приватбанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню «Переказ на картку».
Для цього потрібно вибрати із шаблону або заповнити дані закордонної картки, вказати суму переказу та підтвердити операцію.
Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або євро.
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