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13 серпня 2024, 11:22

У Нацбанку фіналізують рішення про обмеження p2p-переказів для фізосіб до кінця тижня

Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів». Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю ЕП.

Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів».

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Що сказав голова НБУ

Пишний розповів, що анонсовані раніше обмеження на p2p-переказів для фізичних осіб викликали шквал критики й нерозуміння.

«Ми комунікували проблематику цих „дропів“ не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», — наголосив Пишний.

Крім того, податкова служба може донараховувати податки за операції, які відбувались через рахунки громадян.

Пишний також додав, що Нацбанк провів кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання.

«Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами „дропів“ потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії», — зазначив Пишний.

Що планують зробити

Раніше повідомлялось, що НБУ планує лімітувати кількість вихідних p2p-переказів між рахунками фізосіб із зазначенням граничної суми — не більше 30 перерахувань на суму 100 тис. грн на місяць. Наразі обмеження в 100 тис. грн діє щодо зняття готівки з рахунків, але воно розраховане на одну добу. Готівкою стільки можна отримати за день, а безготівковий ліміт за p2p збираються встановити на 30 днів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+55
ESP3
ESP3
13 серпня 2024, 11:43
#
Кроме ограничений и запретов в распоряжении заработанными деньгами, как всегда ничего не придумали. И ничего до их пор не слышат про — либералиция экономики, упрощение движения товаров и услуг, уменьшение налогов (в Швейцарии к примеру НДС 7%), замена налога на прибыль, налогом на выведенный капитал, поддержка бизнеса, прогрессивный налог, экономическое чудо и т. д.

Меня другой вопрос интересует. P2P запретили. Но можно же будет все равно оплачивать на карту физ лица по реквизитам (IBAN)? Если да, смысл тогда этого очередного запрета?
+
+15
nitrolog
nitrolog
13 серпня 2024, 11:49
#
Перекази по реквізитам не лімітовані
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
13 серпня 2024, 11:57
#
Через Укрпошту теж, а в бандеролі теж можна гроші відправляти
+
0
OVV77
OVV77
13 серпня 2024, 12:30
#
І торби в клітинку
+
+30
ESP3
ESP3
13 серпня 2024, 11:53
#
Да и замечу, что эти ограничения на P2P переводы они вводят в цифровом веке, во времена криптовалют (когда можно миллионы переводить между счетами и странами, без никаких документов)
+
0
Prya
Prya
13 серпня 2024, 12:50
#
Думаете, проплатили криптобиржи, чтобы люди к ним уходили?
+
0
mixerhack
mixerhack
13 серпня 2024, 11:50
#
Как мне семье в европе перекидывать более 100к в месяц?
снова прибегать к схемам с виртуальными картами с добавлениеи мх в гугл\еплпей?
+
0
nitrolog
nitrolog
13 серпня 2024, 11:55
#
Береш IBAN і переказуєш
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
13 серпня 2024, 11:58
#
Може ти не в курсі, але перекази за кордон заборонені.
+
0
antibiotik1
antibiotik1
13 серпня 2024, 12:30
#
Може ты не в курсi, але iban це рахунок який э у кожного власника укр карти.
+
0
mixerhack
mixerhack
13 серпня 2024, 12:34
#
Может не в курсе, но это международный стандарт и есть не только в укр банках)
+
+30
paff
paff
13 серпня 2024, 12:04
#
Тю, а ты что семье не доверяешь? у меня жена эпл пеем моей картой уже лет 5 расчитывается везде где ей надо и за границей в том числе
+
0
mixerhack
mixerhack
13 серпня 2024, 12:33
#
То пока счет не заблочили))
яйца лучше держать в разных корзинах
+
0
Smerch747
Smerch747
13 серпня 2024, 12:26
#
Це 100тис всього за місяць чи усі 30переказів можна по 100тис?
+
0
mixerhack
mixerhack
13 серпня 2024, 12:33
#
Да вроде ясно написано что всего в месяц
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
13 серпня 2024, 12:48
#
І що, просто відкрив рахунок разом з картою в Грузії… так що допобачення нац банк.
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