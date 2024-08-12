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12 серпня 2024, 16:31

Державний та гарантований держборг України став дешевшим на понад 10%

З початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% — з 6,24 до 5,6 відсотка. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

З початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% - з 6,24 до 5,6 відсотка.
Фото: depositphotos

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Як змінився держборг

Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд, в тому числі:

  • державний та гарантований державою зовнішній борг — 4456,4 млрд грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $109,9 млрд;
  • державний та гарантований державою внутрішній борг — 1711,6 млрд грн (27,7%) або $42,2 млрд.

Читайте: Держборг України за місяць зріс на 53 млрд

В цілому протягом 2 кварталу 2024 рокузагальний обсяг державного та гарантованого державою боргу Українизбільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому еквіваленті — на $1,1 млрд в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 54%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 3%.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро — 35%, дол. США — 26%, гривні — 25%, СПЗ — 10%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 4%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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