Ціни «поїхали»: чому в Україні дорожчає автомобільне пальне

В Україні дорожчає автомобільне пальне. За даними консалтингової компанії «А-95», за липень цінник на бензин у роздробі зріс на 17 копійок за літр (до 56,76 гривень), на дизель — на 27 копійок (до 52,89 гривень). Деякі заправки підвищили ціни суттєвіше — відразу на 1,2−2 гривні за літр. За останній тиждень цінники додали ще декілька копійок на літрі.

І це при тому, що на ринку ще «не зіграв» головний чинник — підвищені акцизи на пальне (закон із новими ставками акцизного збору нещодавно ухвалив парламент).

За словами керівника спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, «акцизна» націнка з'явиться на пальному приблизно в середині вересня. І вона буде досить помітною — плюс 2−2,5 гривні на літрі бензину та дизелю, і до 6 гривень — на газі.

«Це суттєво підвищить вартість використання генераторів та зробить автогаз надто дорогим для водіїв — їздити на ньому стане невигідно. Крім того, подорожчає логістика, і це позначиться на цінах практично на всі товари та послуги», — каже Рябцев.

«Мінфін» розбирався, що відбувається на паливному ринку, і чого чекати далі щодо цін на бензин, дизель та газ.

У Європі бензин дешевшає: чому в Україні навпаки

Мережі заправок переписували цінники по-різному.

Наприклад, Socar, OKKO, WOG, які заведено вважати преміальними, ціни ні на бензин, ні на дизель взагалі не підвищували. Але паливо на заправках цих мереж і так коштує досить дорого. Скажімо, на Socar бензин А-95 продають за 60,9 гривень, дизель — за 56,99 гривень за літр. На OKKO та WOG літр бензину коштує 59,9 гривень, дизеля — 55,9 гривень.

Переписали ціни більшість заправок із дешевшим пальним. Наприклад, на KLO «п'ятий» бензин подорожчав на 80 копійок — до 58,09 гривень за літр, а преміальний бензин — на 20 копійок (до 59,2 гривень). Вартість дизеля не змінилася (55,09 гривень за літр).

На заправках «Авіас», навпаки, зросла вартість дизеля (плюс 1,21 гривень за літр — до 50,77 гривень), але не змінилася ціна на бензин (57,62 гривні за літр бензину А-95). У мережі «Рур груп» за останній місяць на 2 гривні зросли ціни на «п'ятий» бензин (до 57,49 гривень за літр). Дизель же продається за старими цінами — 53,49 гривень за літр.

У мережі BVS за липень подорожчали на гривню і бензин, і дизель (до 56,99 та 53,99 гривень за літр відповідно).

Заправки «Укрнафти» підвищили вартість дизеля (плюс 50 копійок на літрі — до 52,54 гривні), але не змінювали ціни на бензин (він коштує 54,99 гривень).

У мережі «БРСМ-Нафта» на 63 копійки подорожчав бензин (до 53,69 гривень) та на 12 копійок — дизель (до 49,84 гривень). Мережа «Avantage 7» підвищила ціни на бензин на гривню (до 53,45 гривень), а на дизель — на 50 копійок (до 49,95 гривень).

Тобто ринок підтягнувся під нові цінові планки: чим дешевше коштувало пальне, тим більше мережі підвищили ціни, і, навпаки, заправки з максимальними цінниками поки що нічого не змінювали.

Окремі мережі (зокрема, VST та Shell та ін.) пішли проти ринку, і навіть знизили ціни на пальне на деяких заправках на 0,2−1,5 гривні.

Коригування на ринку тривають. За даними «А-95», за останній тиждень середня вартість бензину зросла ще на 7 копійок, а дизеля — на 1 копійку. Але, наприклад: у мережі БРСМ бензин подорожчав на 30−70 копійок, залежно від регіону. Заправки Marshal підвищили ціни на бензин на 50 копійок, «Фактор» — на 20 копійок.

Цікаво, що тенденції на оптовому ринку пального не зовсім збігаються з тим, що відбувається у роздробі.

Наприклад, європейські котирування бензину за минулий місяць впали на 24 долара за тонну, або 88 копійок за літр, а дизельні — на 60 доларів за тонну (або 2,47 гривні за літр).

Український оптовий ринок, куди надходить паливо з Європи, формував ціни, із огляду на не лише європейські котирування, а й на валютниу курс, а в липні гривня активно дешевшала.

Тому бензин на опті подорожчав на 44 копійки за літр. А от дизель, попри курс, все одно дешевшав — мінус 72 копійки за літр.

Експерти пояснюють такі цінові розбіжності в опті та роздробі тим, що минулого місяця почав зростати попит на пальне, зокрема, дизель, який на хвилі відключень світла активно купували для потужних дизельних генераторів (їх використовує здебільшого бізнес).

За словами керівника консалтингової агенції «А-95» Сергія Куюна, «генераторний попит» зайняв близько 10% ринку бензину, а це близько 20 тисяч тонн пального на місяць. «За дизелем відсоток нижчий, але обсяги теж відчутні», — говорить Куюн.

За його словами, «класичний» попит на пальне (тобто з боку автомобілістів) зменшився, порівнюючи з першим кварталом, на 15%.

Цей факт експерти пояснюють тим, що українські чоловіки намагаються без особливих потреб не виїжджати, щоб їм «не вручили повістку».

Тобто за рахунок генераторів заправники минулого місяця змогли частково перекрити зниження попиту з боку водіїв-чоловіків, що і спонукало багатьох на переписування цінників.

Зараз ситуація з електроенергією в Україні покращилася, але незрозуміло, що буде далі. В Укренерго заявили, що якщо країну знову накриє спека і стовпчики термометрів підвищаться понад 30 градусів, відключення світла можуть знову повернутися.

Тому, чи будуть «генераторні націнки» у серпні — питання поки що відкрите. Але є інший чинник, який точно збільшить цінники на заправках вже з осені.

Як змінять ціни нові акцизи

У липні парламент ухвалив закон, у якому прописав суттєве збільшення акцизів на пальне.

Йдеться про підвищення ставок акцизного збору на бензин, дизель та газ до мінімальних у ЄС. Як уточнювалося у пояснювальній записці до законопроєкту, цей крок підганяє українське законодавство до європейських норм у рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Акциз на бензин в Україні становить 213,5 євро за тисячу літрів, на дизель — 139,5 євро, на газ — 52 євро.

Згідно з новим законом, ці ставки підвищуватимуться до європейських у п'ять етапів протягом чотирьох років.

Перший етап стартує вже з 1 вересня цього року. З цієї дати акциз на бензин підвищиться до 242,6 гривні на літр, на дизель — до 177,6 євро, на газ — до 148 євро.

До 2028 року (тобто на етапі фінального підвищення) ставки зростуть до 359 євро на тисячу літрів бензину, 330 євро — дизеля, 250 — зрідженого газу.

Як позначиться на цінниках АЗС перший етап підвищення акцизів?

За підрахунками авторів законопроєкту, бензин подорожчає на 1,5 гривні, дизель — на 1,95 гривні, автогаз — на 5,8 гривні.

Сергій Куюн каже, що бензин та дизель зростуть у ціні на 1,5−2 гривні, газ — на 5 гривень. Але, за його словами, це ще не остаточна калькуляція, оскільки багато залежить від котирувань на нафту та нафтопродукти. Якщо вони знижуватимуться, то подорожчання пального на українських заправках може виявитися менш помітним.

Геннадій Рябцев вважає, що бензин та дизель можуть злетіти у ціні на 2−2,5 гривень, а газ — на 6 гривень за літр. Але не з 1 вересня, а приблизно з другої половини місяця, оскільки до цього часу мережі продаватимуть запаси, завезені ще за старими ставками акцизного збору.

Коригування за рахунок коливань нафтових котирувань та курсу долара він також не виключає. «Але найближчим часом щодо нафти навряд чи будуть суттєві зміни. А от якщо зросте курс долара, то кожна додаткова гривня на курсі — це плюс 60−70 копійок на літрі пального», — пояснив він.

За словами Рябцева, додаткові 6 гривень за літр на газ фактично вб'ють цей вид автомобільного пального. «Їздити на ньому стане невигідно, тому більшість водіїв повернуться до використання бензину», — вважає він.

Ще одним наслідком запровадження нових акцизів, за словами Рябцева, стане підвищення цін на все.

Логістика займає до 15% у собівартості більшості товарів. Хоча пальне, за винятком газу, подорожчає в межах 3%, не виключено, що сам факт перегляду акцизів виробники та продавці намагатимуться використати, як аргумент для підвищення цін на свою продукцію", — вважає Рябцев.

Чи доведеться доплачувати «за резервуари»

Є ще один чинник, який теоретично може підвищити цінники на АЗС.

Йдеться про авансовий платіж із податку на прибуток за кожен кубічний метр паливних резервуарів на заправках, а також про 1% додаткового військового збору від обороту підприємств.

Ідею запровадити такі платежі прописано у скандальному проєкті Кабміну № 11416, який вносить зміни до Податкового кодексу (у ньому прописано також підвищення військового збору та нові податки на квартири, автомобілі, ювелірні вироби та ін.).

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На думку Ніни Южаніної, члена Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики, такі нововведення можуть змусити мережі АЗС підвищити ціни на пальне приблизно на 2,5 гривні за літр. І це, не враховуючи «акцизної націнки».

Втім, ця норма, як і законопроєкт загалом, ще не пройшли сесійної зали, і чи ухвалять її в результаті — поки що незрозуміло. Крім того, на самих АЗС вже шукають вихід із ситуації, зокрема, допускають скорочення потужностей зі зберігання пального. Це може погіршити логістику пального, але дозволить уникнути різкого підвищення цін.