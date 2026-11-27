Під час підготовки до опалювального сезону важливо не лише те, скільки заробляють члени родини, а й те, які саме надходження отримують і коли. Пенсійний фонд України визначив періоди, за які перевірятиме доходи претендентів на житлову субсидію, а також виплати, які не включатимуть до розрахунку. Для більшості домогосподарств, які оформлюють допомогу з жовтня 2026 року, орієнтиром стануть доходи за перше півріччя. Пенсіонерам застосують окреме правило, а одноразову допомогу «Зимова підтримка» у розмірі 19,4 тис. грн не зараховуватимуть до сукупного доходу.

За які місяці ПФУ перевірятиме доходи для зимової субсидії: що потрібно знати українцям. Фото: Pexels

Які надходження врахують під час призначення субсидії

Розрахунок житлової субсидії залежить від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Пенсійний фонд бере до уваги заробітки та виплати всіх його членів, причому перелік доходів не обмежується офіційною зарплатою чи пенсією.

До розрахунку включають заробітну плату після сплати ПДФО та військового збору, грошове забезпечення військовослужбовців після сплати військового збору, пенсії, довічне грошове утримання суддів у відставці, стипендії та допомогу по безробіттю. Враховують також страхові виплати, соціальну допомогу, дивіденди від цінних паперів і грошові перекази з-за кордону.

Окремо ПФУ бере до уваги інші доходи за інформацією Державної податкової служби, а також надходження, які громадяни задекларували самостійно, якщо відомостей про них немає в податковій базі. Для деяких виплат передбачені законодавчі винятки. Зокрема, не враховують соціальні стипендії дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

За які місяці перевірять доходи домогосподарства

Для призначення субсидії з початку опалювального сезону, тобто з жовтня 2026 року, Пенсійний фонд враховуватиме доходи за січень-червень 2026-го. Це перші два квартали поточного року.

Якщо людина звертається по допомогу з початку неопалювального сезону, у травні, розрахунок проводять за третій і четвертий квартали попереднього року.

Для тих, хто оформлює субсидію не на початку опалювального чи неопалювального сезону, діє інший принцип: беруть два квартали, що передують місяцю перед зверненням. Наприклад, у разі подання заяви в листопаді 2026 року враховуватимуть доходи за квітень-вересень.

Окремо розраховують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Для неї беруть доходи домогосподарства за весь попередній календарний рік.

Чому для пенсіонерів діє окреме правило

Пенсійні виплати не усереднюють за той самий період, що й більшість інших доходів. Якщо субсидію призначають із жовтня, ПФУ врахує нараховану пенсію за серпень 2026 року. Для допомоги з травня беруть пенсію за березень.

Коли людина звертається не з початку сезону, орієнтуються на пенсію за місяць, що передує місяцю перед призначенням субсидії.

Інший підхід застосовують до окремих соціальних виплат. Йдеться про допомогу сім'ям з дітьми, виплати людям з інвалідністю та на догляд, тимчасову допомогу по безробіттю й окремі стипендії. У цих випадках враховують фактично отримані суми за відповідний період. Їх ділять на кількість місяців, протягом яких людина отримувала виплати. Отриманий результат визначає середньомісячний дохід від такої допомоги.

Чи вплине «Зимова підтримка» на призначення субсидії

Не кожне грошове надходження збільшує дохід, який використовують для розрахунку житлової субсидії. Законодавство передбачає винятки для окремих одноразових допомог і компенсацій.

Пенсійний фонд окремо уточнив, що одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 грн до сукупного доходу домогосподарства не включатимуть. Отримання цієї виплати не вплине на розрахунок субсидії.

Для інших надходжень діють загальні правила: їх врахування залежить від виду виплати та передбачених законодавством винятків. Саме тому під час оформлення допомоги важливо зважати не лише на загальну суму отриманих грошей, а й на їхнє походження та характер.