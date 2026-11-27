Як повідомила Єврокомісія, китайський маркетплейс Temu погодився змінити низку торговельних практик у Європейському Союзі після претензій органів захисту прав споживачів.

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Платформа повинна відмовитися від примусових рекламних ігор, маніпулятивних повідомлень про дефіцит товарів, сумнівних знижок та посилити контроль за достовірністю відгуків. Також компанія має спростити повернення товарів і отримання коштів.

Зобов'язання Temu погодила мережа органів захисту прав споживачів Consumer Protection Cooperation (CPC) за координації Європейської комісії. Розгляд претензій до маркетплейсу координували регулятори Бельгії, Німеччини та Ірландії.

Нові правила мають поширюватися на версії сайту, застосунку та рекламні матеріали Temu в ЄС і Європейській економічній зоні.

«Колесо фортуни», фіктивні знижки та повідомлення про дефіцит

Однією з претензій є використання механізмів гейміфікації, які змушували користувачів брати участь у рекламних іграх, наприклад крутити «колесо фортуни», щоб отримати доступ до торговельного майданчика. Temu зобов'язалася прибрати такі примусові механізми з європейських версій платформи та реклами.

Водночас компанія має відмовитися від повідомлень, які штучно створюють відчуття терміновості покупки. Зокрема, йдеться про формулювання на кшталт «майже розпродано», якщо вони використовуються для тиску на споживача та спонукання до поспішного рішення.

Ще одна вимога стосується рекламування знижок. Temu повинна чітко розмежовувати справжнє зниження ціни та порівняння вартості товару з умовною базовою ціною. Покупець має розуміти, чи справді товар подешевшав, а не бачити штучно завищену попередню ціну, яка створює ілюзію вигідної пропозиції.

Платформа також зобов'язалася показувати всі застосовні податки, збори та додаткові платежі до завершення оформлення замовлення.

Temu посилить контроль за відгуками

Маркетплейс має запровадити додаткові механізми перевірки достовірності відгуків про товари. Зокрема, компанія зобов'язалася використовувати систему виявлення фальшивих відгуків до їх публікації, а також забезпечити доступний механізм повідомлення про підозрілі оцінки.

Покупцям також мають пояснювати, як формується рейтинг товару, розраховуються зіркові оцінки та за якими правилами сортуються відгуки.

Це має зменшити ризик того, що користувачі прийматимуть рішення про покупку на підставі штучно створеної позитивної репутації товару.

Повернення коштів — до 14 днів, підтримка різними мовами

Temu також погодилася спростити процедуру відмови від покупки, повернення товарів та отримання коштів. Зокрема, компанія зобов'язалася обробляти повернення грошей протягом 14 днів і надавати форми для відмови від покупки всіма офіційними мовами ЄС та Європейської економічної зони.

Платформа повинна зробити контакт із підтримкою доступнішим. Для цього передбачено додаткові канали звернення, телефонну підтримку та чатбот, доступний усіма офіційними мовами ЄС і ЄЕЗ.

Також маркетплейс має чіткіше інформувати покупців про свої юридичні дані, права споживачів та умови оформлення замовлення. На етапі завершення покупки кнопка підтвердження повинна однозначно повідомляти, що оформлення замовлення означає зобов'язання оплатити товар.

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Що буде, якщо Temu не виконає вимоги

Виконання зобов'язань контролюватимуть національні органи захисту прав споживачів. Якщо компанія не дотримуватиметься погоджених правил, регулятори можуть застосувати заходи примусу, зокрема штрафи, розмір яких може становити 4% або більше від річного обороту компанії у відповідних країнах.

У Європейській комісії наголошують, що домовленість стосується саме торговельних практик і захисту прав споживачів. Водночас вона не означає завершення всіх претензій до Temu.

Окремо Єврокомісія продовжує розгляд щодо дотримання маркетплейсом вимог Digital Services Act (DSA), зокрема стосовно ризиків продажу незаконних або небезпечних товарів. Це інший регуляторний процес, який не охоплюється домовленістю CPC щодо торговельних практик.

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