Київрада продовжила на 2027 рік пільгову ставку оренди комунального майна для підприємців, а також запровадила додаткові знижки для ветеранського бізнесу та компаній, чиї приміщення постраждали від російських обстрілів. Залежно від ступеня пошкодження об'єкта орендарів можуть повністю звільнити від плати або залишити їм лише частину орендного платежу.

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Рішення ухвалили 26 листопада. Базова пільгова ставка для орендарів комунального майна столиці становитиме 50% від суми, визначеної договором. Її дію продовжили на весь 2027 рік.

Оренда пошкоджених приміщень: від повного звільнення до 50% платежу

Для підприємців, чиї об'єкти комунальної власності постраждали внаслідок російської агресії, Київ запровадив диференційований механізм нарахування орендної плати. Залежно від ступеня пошкодження приміщення орендар може отримати:

повне звільнення від орендної плати;

платіж у розмірі 1% від суми, визначеної договором;

платіж у розмірі 50% від договірної орендної плати.

Пільга надаватиметься строком до 12 місяців із можливістю продовження.

Таким чином, підприємці не повинні сплачувати повну орендну ставку за приміщення, які через пошкодження не можуть використовувати за призначенням. Конкретний рівень пільги залежатиме від масштабу руйнувань.

Ветеранський бізнес отримав знижку 70% на оренду

Окремі умови Київрада встановила для суб'єктів ветеранського підприємництва. Вони сплачуватимуть 30% від орендної плати, визначеної договором, тобто отримають знижку у 70%.

Пільговий тариф діятиме протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його завершення.

Механізм має полегшити ветеранам започаткування та ведення власної справи, а також сприяти їхній економічній адаптації після повернення до цивільного життя.

Хто зможе орендувати комунальне майно без аукціону

Київ також запровадив спрощену процедуру передачі комунального майна в оренду без проведення аукціону для окремих категорій підприємств.

Це стосується суб'єктів господарювання, які втратили складські приміщення внаслідок російської агресії. Без аукціону також зможуть орендувати комунальне майно оператори дата-центрів, інформаційно-комунікаційних систем та відновлювальних резервів I категорії впливу.

Такий механізм має допомогти підприємствам швидше відновити операційну діяльність, зокрема після втрати складської інфраструктури.

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Навіщо Київ запроваджує додаткові пільги

Голова постійної комісії Київради з питань власності та регуляторної політики Михайло Присяжнюк пояснив, що рішення спрямоване на збереження ділової активності, робочих місць та економічної стійкості столиці.

На бізнес одночасно тиснуть регулярні обстріли, зростання операційних витрат, перебої з електропостачанням та необхідність відновлювати пошкоджені об'єкти. У міськраді вважають, що зменшення орендного навантаження допоможе підприємствам уникнути припинення діяльності або релокації за межі Києва.

Рішення столиці також відповідає загальному напрямку державної політики. Наприкінці жовтня Кабмін дозволив постраждалому бізнесу та операторам дата-центрів орендувати державне й комунальне майно без аукціону за визначених умов.

Водночас підтримка бізнесу відбувається на тлі зростання інших витрат. Зокрема, у вересні Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання до 63,79 грн за кубометр.

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