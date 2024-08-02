Курс долара та євро: що «заспокоїло» Нацбанк і як довго триватиме курсова стабільність

Долар зріс до 41,25 євро — до 44,9748 наприкінці тижня на міжбанку.Як відреагував готівковий ринок і скільки коштуватиме валюта цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Кінець липня та перші робочі дні серпня на валютному ринку України минули досить позитивно для гривні, хоча в результаті курс продажу долара на торгах і зріс за тиждень на 18 копійок — із 41,02/41,07 (ранок понеділка, 29 липня) до 41,22/41,25 гривень (вечір п'ятниці, 2 серпня).

А ось курс продажу євро зріс на міжбанку за цей період суттєвіше: відразу на 38 копійок — із 44,5518/44,5938 до 44,9627/44,9748 гривень. Хоча це зростання було пов'язане виключно з подорожчанням євровалюти щодо долара на зовнішніх майданчиках у четвер-п'ятницю, з досягненням рівня у 1,0907 долара за євро на момент написання статті.

При цьому треба враховувати, що ці коливання пари євро/долар на світовому ринку теж не були критичними для міжнародних ринків. За п'ятницю, наприклад, лише в межах 1,16 американського центу, що можна вважати досить звичайним рівнем.

Тому, якщо порівнювати ці тижневі коливання за доларом у межах 18 копійок і за євро в межах 38 копійок із ще нещодавніми щоденними зльотами котирувань на 10−20 копійок і вище за день, то така тижнева динаміка — очевидний прогрес для нацвалюти.

Нацбанк хоча й був змушений практично щодня проводити інтервенції з продажу дефіцитного долара на торгах, але все ж таки відбувалося це спокійніше і планово, ніж у ще нещодавній період стрибкоподібного зростання курсу.

Відчувається, що позитивне рішення щодо реструктуризації зовнішнього боргу України у поєднанні з надходженнями за графіком західної допомоги, а також деяка стабілізація в енергосекторі (впливає на обсяги оплати країною витрат на купівлю електроенергії за кордоном) психологічно та фінансово «заспокоїли» НБУ. І він став впевненіше та оперативніше вирішувати поточні ситуації на міжбанку. Така поведінка Нацбанку також частково заспокоїла як банки, так і їхніх клієнтів. Розмови про вже незабаром «долар за 42 і вище» вщухли.

І навіть в умовах постійної необхідності НБУ активно продавати валюту під захід до країни такого необхідного імпорту (від палива до товарів народного споживання та військового призначення), ситуація на торгах очевидно стабілізувалася.

Скільки триватиме стабільність

Особливого зміцнення позицій гривні в нинішніх воєнних умовах ніхто з клієнтів і громадян зараз також не чекає, але й на нову велику хвилю девальвації теж уже ніхто не очікує.

Принаймні, до чергового кінця кварталу з його традиційними рясними та активними роздачами бюджетних грошей контрагентам, яких весь квартал Держказначейство зазвичай тримає на «голодному пайку», а потім останні тижні-два перед завершенням кварталу держава закриває свої борги перед цими компаніями.

А вони, зі свого боку, купують валюту та проплачують свої зобов'язання перед іноземними партнерами, що починає ситуативно дуже сильно тиснути на курс гривні та провокує зростання котирувань у такі періоди.

Тому нова серйозна загроза для стабільності курсу гривні очікується ближче до звітних дат і наприкінці 3-го кварталу цього року.

У поєднанні з підготовкою до опалювального сезону, необхідністю відновлення електрогенерації в Україні до зимового періоду, посилення політичної, геополітичної та військової напруженості в нашій країні та світі, атаки на гривню у цей період будуть максимальними.

Як реагував готівковий ринок

Але поки що на тлі більш-менш стабільної ситуації на міжбанку трохи заспокоївся і готівковий ринок. А більшість великих операторів готівкового ринку перейшли в режим роботи з обороту з досить невеликими спредами в 15−20 копійок за доларом і 20−30 копійок за євро, що говорить про те, що і вони не очікують на нові курсові цунамі.

Але при цьому тенденція перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її продажу банкам та обмінникам збереглася, і буде такою і найближчим часом:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Які зовнішні чинники вплинули на курс

«Не підвів» цього тижня всіх учасників валютного ринку і Федрезерв США, який 31 липня очікувано зберіг свої відсоткові ставки на рівні 5,25−5,5% річних і прогнозовано натякнув на початок циклу їхнього зниження у середині вересня.

Саме такий сценарій було закладено більшістю гравців міжнародного валютного ринку. І тому традиційні ралі за парою євро/долар перед і під час оголошення рішень ФРС США та коментарів його голови Джерома Пауелла були вельми скромними, а євро, після певного ситуативного просідання, майже повернувся до рівнів кінця липня, хоча в п'ятницю і пішов вище за позначку в 1,09:

У зв'язці з поведінкою долара на українському міжбанку та розвитком подій на міжнародному ринку за парою євро/долар це призвело до наступного тренду за курсом євро і щодо гривні на нашому ринку:

Графік курсу євро на українському міжбанку

Графік готівкового курсу євро

При цьому, якщо міжбанк реагував на всі зміни пари євро/долар імпульсивніше, то готівковий ринок був спокійнішим, а курсові зміни — плавнішими.

Прогноз курсу долара та євро на 3−4 серпня

У цій ситуації цими вихідними більшість мереж обмінників працюватимуть у форматі «з обороту» зі середнім розміром спреду між купівлею та продажем валюти. За доларом він буде в межах 15−20 копійок, за євро — в межах до 25−30 копійок.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,35 гривень та продаж від 41,45 до 41,65 гривень.

А курс євро власники обмінників 3−4 серпня виставлять у межах: прийом від 44,20 до 44,80 гривень та продаж від 44,90 до 45,30 гривень. Євровалюта залишиться основним інструментом для спекуляцій на готівковому валютному ринку цими вихідними.