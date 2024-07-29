Ціни на нафту зростають на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли на побоюваннях розширення конфлікту на Близькому Сході після ракетного удару по окупованих Ізраїлем Голанських висотах. Про це повідомляє Reuters.

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Зростання цін

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 40 центів, або на 0,5%, до 81,53 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 34 центи, або на 0,4%, до 77,50 дол за барель.

Минулого тижня Brent втратила 1,8%, а WTI впала на 3,7% через падіння попиту з боку Китаю та сподівання на укладення угоди про припинення вогню в Газі.

Ескалація

У неділю кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху прийняти рішення про «спосіб і час» відповіді на суботній ракетний обстріл Голанських висот, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей.

Підтримувана Іраном «Хезболла» заперечує відповідальність за цей напад, найсмертоносніший в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з моменту нападу палестинського бойового угрупування ХАМАС 7 жовтня, що спричинив війну в Газі.