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4 червня 2024, 18:53

Рада зробила крок до підвищення акцизу на пальне

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 11256−2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 11256−2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.
Фото:depositphotos

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«За» відповідний документ проголосувало 227 народних депутатів.

Що пропонує документ

Законопроєкт № 11256−2 є альтернативним до законопроєктів № 11256 та № 11256−1 — останні депутати відхилили, давши їм 212 та 218 голосів відповідно.

Законопроєкт № 11256−2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.

Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2024, 19:07
#
«Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.»

Якщо до того часу вспіють проголосувати друге читання та підписати у президента
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