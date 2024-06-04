Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 11256−2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
4 червня 2024, 18:53
Рада зробила крок до підвищення акцизу на пальне
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«За» відповідний документ проголосувало 227 народних депутатів.
Що пропонує документ
Законопроєкт № 11256−2 є альтернативним до законопроєктів № 11256 та № 11256−1 — останні депутати відхилили, давши їм 212 та 218 голосів відповідно.
Законопроєкт № 11256−2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.
На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.
Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
Якщо до того часу вспіють проголосувати друге читання та підписати у президента