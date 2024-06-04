Рада зробила крок до підвищення акцизу на пальне

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» відповідний документ проголосувало 227 народних депутатів.

Що пропонує документ

Законопроєкт № 11256−2 є альтернативним до законопроєктів № 11256 та № 11256−1 — останні депутати відхилили, давши їм 212 та 218 голосів відповідно.

Законопроєкт № 11256−2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.

Перехідний етап має розпочатися з 1 липня 2024 року.