На тлі падіння гривні в Україні дорожчає пальне

Протягом минулого тижня мережі АЗС середнього цінового діапазону почали підвищувати ціни на бензин та дизпаливо через девальвацію гривні, водночас найбільші гравці поки що зберігають цінники незмінними. Про це пише enkorr з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи «А-95».

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У підсумку середня ціна на бензин А-95 на українських АЗС за тиждень з 15 по 22 липня зросла на 0,05 грн — до 56,65 грн за літр, на А-95+ — на 0,08 грн (до 60,20 грн/л), а на дизпаливо — на 0,09 грн (до 52,91 грн/л).

При цьому середня ціна на бензин марки А-95 у гурті за останній тиждень зросла на 0,06 грн — до 48,63 грн/л, на дизельне пальне — на 0,15 грн, до 45,63 грн/л.

Поштовхом для підвищення цін експерти паливного ринку називають збільшення вартості імпортного пального через зміни валютного курсу. Так, з 15 до вечора 22 липня курс долара відносно гривні зріс на 0,24 грн/$, а з початку місяця — на 0,73 грн/$.

У роздрібних мережах найбільше ціни зросли на бензин А-95. Одразу на 1 гривню за літр цей вид палива подорожчав у полтавських мережах BVS і «Автотранс», а також у кіровоградській «Рур груп» — до 56,99 грн/л, 56,98 грн/л і 56,49 грн/л відповідно.

На станціях KLO, Ovis, Chipo і «Маркет» ціни на бензин зросли на 0,20−0,50 грн/л. Точково переглянули ціни у мережах Amic і VST.

Ціни на дизпаливо найбільше зросли на заправках RLS (на 1 грн за літр — до 51,30 грн/л). На АЗС державної «Укрнафти» дизель подорожчав на 0,50 грн — до 52,99 грн/л. Крім того, на 0,50−0,60 грн підвищити ціни мережі Ovis, Green Wave і «Маркет».