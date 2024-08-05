В Binance пояснили причину обвалу крипторинку

Різке падіння цін як на криптовалюти, так і на акції за останні кілька днів можна пояснити поєднанням макроекономічних і специфічних для криптовалют факторів, хоча на цю мить перші здаються більш впливовими. Про це заявив регіональний голова Binance в СЕЕ, Центральній Азії та Африці Кирило Хом'яков.

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Чому впав біткоїн

З макроекономічного погляду, минулий тиждень відзначився значною волатильністю на Уолл-стріт. Основні індекси та ф'ючерси на фондовий ринок різко впали до кінця тижня через зростаючі побоювання щодо рецесії. Ці побоювання посилилися після оприлюднення звіту по зайнятості в США в п'ятницю, що викликало занепокоєння щодо міцності економічного зростання.

Крім того, триваючі геополітичні напруження сприяли невизначеності та нестабільності ринку.

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Говорячи конкретно про криптовалюти, загальний розпродаж на ринку, викликаний побоюваннями рецесії, призвів до перерозподілу капіталу від активів з високим ризиком, до яких все ще належать цифрові валюти.

Цей рух був посилений останніми динаміками в президентських перегонах у США, які деякі учасники ринку вважають менш сприятливими для криптовалют як класу активів.

Нарешті, на крипторинку літні місяці історично були повільнішими, ніж інші місяці року, з постійно меншими доходами. Можливо, ці сезонні динаміки також відіграють свою роль.

«Незважаючи на ці виклики, ми не вважаємо це ознакою довгострокової негативної тенденції для крипторинку», — зазначив Хом'яков.

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Очікується, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у вересні, що має покращити перспективи економіки США.

До того, з президентськими виборами, що ще попереду, залишається значний потенціал для коливань ринку. У міру наближення виборів ми, ймовірно, станемо свідками впливу на ринок в обох напрямках, оскільки кандидати уточнюють свої позиції щодо криптовалют.

Нагадаємо

Ще 2 серпня біткоїн торгувався понад $65 тис. Курс почав різко падати в неділю, 4 серпня. Приблизно о 17:15 ціна опустилася нижче за $60 тис., близько 5:00 BTC вже торгувався по $51 тис., і після 9:30 курс просів до $49 тис., перш ніж частково відіграти падіння.

Ethereum просів ще сильніше. За добу «ефір» втратив у ціні близько 24%, за тиждень більше 33%. Дещо криптовалют із топ-100 з капіталізації за ніч втратили в ціні понад 50%.

«Мінфін» писав, що після рішення ФРС щодо процентної ставки біткоїн впав нижче $64 000.