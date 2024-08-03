Вчора ввечері ціна біткоїна почала стрімко знижуватись. Сьогодні вранці в моменті вона досягла $60 706. Проте потім ціна першої криптовалюти почала потрохи зростати. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
3 серпня 2024, 9:30
Біткоїн впав нижче $61 000. За тиждень актив знизився на 9%
На момент написання новини актив торгується на рівні близько $61 635. За добу біткоїн впав на 3,86%, за тиждень — на 9,22%.
Що з іншими криптовалютами
Інші криптовалюти за найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння.
За добу найбільше знизились:
- Toncoin (-7,16%),
- Solana (-6,69%),
- BNP (-4,69%).
За тиждень:
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що після рішення ФРС щодо процентної ставки біткоїн впав нижче $64 000.
Джерело: Мінфін
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