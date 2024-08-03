Біткоїн впав нижче $61 000. За тиждень актив знизився на 9%

Вчора ввечері ціна біткоїна почала стрімко знижуватись. Сьогодні вранці в моменті вона досягла $60 706. Проте потім ціна першої криптовалюти почала потрохи зростати. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні близько $61 635. За добу біткоїн впав на 3,86%, за тиждень — на 9,22%.

Що з іншими криптовалютами

Інші криптовалюти за найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння.

За добу найбільше знизились:

Toncoin (-7,16%),

Solana (-6,69%),

BNP (-4,69%).

За тиждень:

Solana (-17,56%),

Dogecoin (-15,53%),

Bitcoin (-9,22%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після рішення ФРС щодо процентної ставки біткоїн впав нижче $64 000.