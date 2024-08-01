Біткоїн впав нижче $64 000, складність BTC-майнінгу оновила історичний максимум: що нового на ринку

Біткоїн впав нижче $64 000 на тлі рішення ФРС щодо процентної ставки

Вчора, 31 липня, Федеральна резервна система (ФРС) США залишила ставки на рівні 5,25−5,5%. Це максимальне значення за останні 23 роки.

Протягом дня 31 липня біткоїн торгувався на рівні вище $66 000, але після оголошення рішення ФРС його ціна пішла вниз, досягнувши 1 серпня $63 584. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $64 400. За добу ціна BTC впала на 3%. Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше падіння у Solana — 7,61%.

Команда Worldcoin запустила сервіс верифікації World ID в Австрії

Служба цифрової верифікації World ID стала доступна жителям Австрії. Про запуск послуги в одній із країн Європи повідомили представники криптовалютного проєкту Worldcoin.

В релізі йдеться про те, що організація Worldcoin Foundation запустила протокол ідентифікації World ID, що дає змогу довести реальність і унікальність особистості. 31 липня 2024 року компанія встановила сканери Orb у кількох місцях австрійської столиці Відня.

Усі охочі віком 18 років і старші можуть приєднатися до 6,3 млн користувачів у світі, які успішно пройшли сканування World ID, зазначили розробники.

Австрія стала наступною країною після Німеччини, яка взяла участь у розгортанні мережі Worldcoin.

Варто зазначити, що проєкт зіткнувся з регуляторним тиском у низці європейських країн. В Іспанії діяльність Worldcoin обмежили до кінця 2024 року або до завершення розслідування. У сусідній Португалії тимчасово заборонили збір біометричних даних пристроями Orb.

Децентралізована криптобіржа ZKX припинила роботу

Децентралізована криптовалютна біржа (DEX) на базі блокчейнів Ethereum і Starknet, що дозволяє торгувати ф’ючерсами, припинила роботу. Про це повідомив її засновник Едуард Джубані Ту.

За його словами, що активність користувачів була мінімальною. Обсяги торгівлі значно знизилися, а щоденний дохід може покрити лише частину витрат на хмарні сервери.

«Цей недолік не дає змоги покривати зарплату та інші основні операційні витрати. Незважаючи на всі зусилля маркетмейкерів, високі щомісячні виплати значно перевищили наші доходи», — зазначив він.

Крім того, засновник біржі додав, що поточна вартість токена ZKX не дозволяє стабільно підтримувати протокол. Також він визнав невдале проведення TGE (Token Generation Event). За його словами, ринок недооцінює виконану роботу та створену інфраструктуру.

Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум

31 липня 2024 року складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум і досягла позначки в 90,67T. З останньої дати зміни показник зріс на 10,50%, за даними BTC.com.

Cередній хешрейт в мережі біткоїна становить 635,34 EH/s.

Cкладність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Якщо показник збільшився, це може свідчити про те, що активність серед майнерів зростає, і навпаки.