Біткоїн впав нижче $64 000, складність BTC-майнінгу оновила історичний максимум: що нового на ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 серпня 2024, 11:25

Біткоїн впав нижче $64 000, складність BTC-майнінгу оновила історичний максимум: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн впав нижче $64 000 на тлі рішення ФРС щодо процентної ставки

Вчора, 31 липня, Федеральна резервна система (ФРС) США залишила ставки на рівні 5,25−5,5%. Це максимальне значення за останні 23 роки.

Протягом дня 31 липня біткоїн торгувався на рівні вище $66 000, але після оголошення рішення ФРС його ціна пішла вниз, досягнувши 1 серпня $63 584. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $64 400. За добу ціна BTC впала на 3%. Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше падіння у Solana — 7,61%.

Команда Worldcoin запустила сервіс верифікації World ID в Австрії

Служба цифрової верифікації World ID стала доступна жителям Австрії. Про запуск послуги в одній із країн Європи повідомили представники криптовалютного проєкту Worldcoin.

В релізі йдеться про те, що організація Worldcoin Foundation запустила протокол ідентифікації World ID, що дає змогу довести реальність і унікальність особистості. 31 липня 2024 року компанія встановила сканери Orb у кількох місцях австрійської столиці Відня.

Усі охочі віком 18 років і старші можуть приєднатися до 6,3 млн користувачів у світі, які успішно пройшли сканування World ID, зазначили розробники.

Австрія стала наступною країною після Німеччини, яка взяла участь у розгортанні мережі Worldcoin.

Варто зазначити, що проєкт зіткнувся з регуляторним тиском у низці європейських країн. В Іспанії діяльність Worldcoin обмежили до кінця 2024 року або до завершення розслідування. У сусідній Португалії тимчасово заборонили збір біометричних даних пристроями Orb.

Децентралізована криптобіржа ZKX припинила роботу

Децентралізована криптовалютна біржа (DEX) на базі блокчейнів Ethereum і Starknet, що дозволяє торгувати ф’ючерсами, припинила роботу. Про це повідомив її засновник Едуард Джубані Ту.

За його словами, що активність користувачів була мінімальною. Обсяги торгівлі значно знизилися, а щоденний дохід може покрити лише частину витрат на хмарні сервери.

«Цей недолік не дає змоги покривати зарплату та інші основні операційні витрати. Незважаючи на всі зусилля маркетмейкерів, високі щомісячні виплати значно перевищили наші доходи», — зазначив він.

Крім того, засновник біржі додав, що поточна вартість токена ZKX не дозволяє стабільно підтримувати протокол. Також він визнав невдале проведення TGE (Token Generation Event). За його словами, ринок недооцінює виконану роботу та створену інфраструктуру.

Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум

31 липня 2024 року складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум і досягла позначки в 90,67T. З останньої дати зміни показник зріс на 10,50%, за даними BTC.com.

Cередній хешрейт в мережі біткоїна становить 635,34 EH/s.

Cкладність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Якщо показник збільшився, це може свідчити про те, що активність серед майнерів зростає, і навпаки.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає andriitim и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами