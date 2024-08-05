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5 серпня 2024, 9:53

Курс біткоїна впав нижче за $50 тис., показавши рекордне падіння з 2021 року

Курс біткоїна (BTC) вранці 5 серпня впав нижче за $50 тис., за останні 24 години перша криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%. Це найнижче значення курсу з січня 2024 року і різке падіння ціни криптовалюти з 2021 року. На 9:30 курс біткоїна частково відновився, скоригувавшись до $50 850.

Курс біткоїна (BTC) вранці 5 серпня впав нижче за $50 тис., за останні 24 години перша криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння криптовалют

Друга по капіталізації криптовалюта Ethereum (ETH) у відсотковому відношенні просіла ще сильніше — понад 20% за добу. «Ефір» торгується по $2200. У моменті ETH падав нижче за $2100, це найнижче значення курсу в 2024 році.

За добу загальна капіталізація крипторинка просіла більш ніж на 400 млрд. Обсяг ліквідацій позицій трейдерів на криптобіржах за добу перевищив $1 млрд, більшість із них — лонги ETH і BTC.

Читайте: Біткоїн впав нижче $61 000. За тиждень актив знизився на 9%

Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 09:50 торгується по $52,616 за монету.

Нагадаємо

Ще 2 серпня біткоїн торгувався понад $65 тис. Курс почав різко падати в неділю, 4 серпня. Приблизно о 17:15 ціна опустилася нижче за $60 тис., близько 5:00 BTC вже торгувався по $51 тис., і після 9:30 курс просів до $49 тис., перш ніж частково відіграти падіння.

Ethereum просів ще сильніше. За добу «ефір» втратив у ціні близько 24%, за тиждень більше 33%. Дещо криптовалют із топ-100 з капіталізації за ніч втратили в ціні понад 50%.

«Мінфін» писав, що після рішення ФРС щодо процентної ставки біткоїн впав нижче $64 000.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
san4os
san4os
5 серпня 2024, 10:14
#
І що тепер робити?
+
0
godvinik
godvinik
5 серпня 2024, 10:27
#
В залежності від суми втрати є варіанти
+
+11
san4os
san4os
5 серпня 2024, 11:21
#
Треба піти набити пику тому хто казав що буде рости і буде по мільйону.
+
+149
rudyy
rudyy
5 серпня 2024, 10:45
#
Якесь «nothing» впало на 15000, цікава історія, як люди можуть продовжувати глобально вірити в те, чого насправді не існує. Навіть якщо через тиждень біток буде коштувати 500$, нічого в світі не зміниться)))) Окрім ілюзій про своє неймовірне багатство))) Всім гарного настрою та приємного тижня!
+
+41
Bookseller
Bookseller
5 серпня 2024, 10:50
#
Навіть якщо через тиждень ти зникнеш, нічого в світі не зміниться))))
+
0
san4os
san4os
5 серпня 2024, 11:19
#
500 $ за биток це дуже дорого. За 500 $ можна купити 15 унцій срібла.
+
+89
YakovBoricov
YakovBoricov
5 серпня 2024, 10:52
#
Дуже дивне коливання у бульбашки, прям напружує))) Але від цієї новини не зменшиться охочих заробити з нічого, з вірою що таке можливе)))
+
+15
bonv
bonv
5 серпня 2024, 12:23
#
Чим глибше падіння тим більший ріст восени.
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