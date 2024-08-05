Курс біткоїна впав нижче за $50 тис., показавши рекордне падіння з 2021 року

Курс біткоїна (BTC) вранці 5 серпня впав нижче за $50 тис., за останні 24 години перша криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%. Це найнижче значення курсу з січня 2024 року і різке падіння ціни криптовалюти з 2021 року. На 9:30 курс біткоїна частково відновився, скоригувавшись до $50 850.

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Падіння криптовалют

Друга по капіталізації криптовалюта Ethereum (ETH) у відсотковому відношенні просіла ще сильніше — понад 20% за добу. «Ефір» торгується по $2200. У моменті ETH падав нижче за $2100, це найнижче значення курсу в 2024 році.



За добу загальна капіталізація крипторинка просіла більш ніж на 400 млрд. Обсяг ліквідацій позицій трейдерів на криптобіржах за добу перевищив $1 млрд, більшість із них — лонги ETH і BTC.

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Згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 09:50 торгується по $52,616 за монету.

Нагадаємо

Ще 2 серпня біткоїн торгувався понад $65 тис. Курс почав різко падати в неділю, 4 серпня. Приблизно о 17:15 ціна опустилася нижче за $60 тис., близько 5:00 BTC вже торгувався по $51 тис., і після 9:30 курс просів до $49 тис., перш ніж частково відіграти падіння.

Ethereum просів ще сильніше. За добу «ефір» втратив у ціні близько 24%, за тиждень більше 33%. Дещо криптовалют із топ-100 з капіталізації за ніч втратили в ціні понад 50%.

«Мінфін» писав, що після рішення ФРС щодо процентної ставки біткоїн впав нижче $64 000.