Гривня різко впала, Україна має місяць, щоб уникнути дефолту: головне за понеділок

Національний банк України встановив на 2 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,6413 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 18 копійок. НБУ на 2 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,68 грн (на 1 липня курс було встановлено на рівні 43,26). Європейська валюта підскочила на 42 копійки.

Україна має місяць, щоб уникнути дефолту — The Economist

Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.

Бюджетна декларація: Кабмін прогнозує зростання курсу долара на 10%

Уряд у Бюджетній декларації на 2025−2027 роки прогнозує уповільнення росту економіки у 2025 році та прискорення у наступні роки. Курс долара зросте на 10% у 2025 році.

Дефіцит зведеного балансу у травні сягнув максимуму з початку війни — Гетманцев

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у травні становив $3,42 млрд, що є найбільшим місячним дефіцитом з початку повномасштабної війни. Раніше найгірший результат був у червні 2022 року — $2,05 млрд.

Польща змінила умови надання допомоги біженцям: що очікувати українцям

З 1 липня у Польщі змінилися умови надання допомоги біженцям з України. Відповідні зміни президент Анджей Дуда підписав у червні. Законність перебування громадян України в Польщі буде продовжена до 30 вересня 2025 року.