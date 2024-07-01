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1 липня 2024, 15:36

Дефіцит зведеного балансу у травні сягнув максимуму з початку війни — Гетманцев

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у травні становив $3,42 млрд, що є найбільшим місячним дефіцитом з початку повномасштабної війни. Раніше найгірший результат був у червні 2022 року — $2,05 млрд. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у травні становив $3,42 млрд, що є найбільшим місячним дефіцитом з початку повномасштабної війни.
Фото:depositphotos

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Причина зростання дефіциту

За його словами, основна причина розширення негативного сальдо зведеного балансу у травні — низькі, майже відсутні, обсяги надходжень міжнародної допомоги (лише $20 млн від Світового банку) на тлі стійкого зовнішньо-торгівельного дефіциту.

«Як наслідок у травні ми отримали: „мінус“ $1,64 млрд по рахунку поточних операцій (в тому числі „мінус“ $2,81 млрд по зовнішній торгівлі), „мінус“ $1,83 млрд по фінансовому рахунку, що обумовлюється виведенням валюти за рахунок операцій приватного сектору (бізнесу і населення)», — зазначив він.

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Зокрема, додав нардеп, це пояснює посилення девальваційного пресингу та волатильності на валютному ринку, які спостерігались у другій половині травня.

Загалом за перші п’ять місяців 2024 року дефіцит платіжного балансу склав $1,56 млрд. За словами Гетманцева, улітку із виділенням чергових траншей від ЄС, МВФ та очікуваного надходження коштів у межах пакета фінансової допомоги США сальдо платіжного балансу має покращитись.

За останнім прогнозом НБУ, очікується невеликий дефіцит платіжного балансу у сумі $1 млрд у першій половині року, та $0,3 млрд за підсумками всього року.

«Це сигналізує про очікування керованого розвитку подій на валютному ринку найближчим часом», — підсумував Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+29
tckgoblinu
tckgoblinu
1 липня 2024, 16:06
#
Ну красти ще більше депутатам під час війни треба, мало на тендерах пилять, а потім дивуються, бачте дефіцит бюджету :)
+
+15
Prya
Prya
1 липня 2024, 19:40
#
Гетьманцева — в премьеры! От ощипывания гусей пора уже переходить к их приготовлению
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