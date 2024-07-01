Гривня різко впала. НБУ знизив курс на 18 копійок

Національний банк України встановив на 2 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,6413 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 18 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 2 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,68 грн (на 1 липня курс було встановлено на рівні 43,26). Європейська валюта підскочила на 42 копійки.

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