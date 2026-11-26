Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який змінює правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) та наближає їх до європейських стандартів. Документ передбачає звуження кола компаній, які визнаватимуться КІК, оподаткування переважно пасивних доходів та скорочення звітності для власників іноземного бізнесу.

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Зміни розроблені відповідно до статей 7 і 8 Директиви ЄС 2016/1164 (ATAD), яка встановлює правила протидії податковим зловживанням. Законопроєкт має захистити українську податкову базу від переміщення доходів до іноземних компаній у юрисдикціях із нижчим оподаткуванням.

Як власники іноземних компаній можуть уникати сплати податків в Україні

Контрольована іноземна компанія — це підприємство або інше утворення, зареєстроване за кордоном, яке контролює резидент України: фізична особа або юридична особа. Контроль може визначатися через володіння понад 50% частки, володіння від 25% за умови, що українські резиденти сукупно мають понад 50%, або через фактичний контроль над компанією.

Саме такі структури можуть використовуватися для накопичення доходів за кордоном, зокрема в країнах із нижчими податковими ставками.

Наприклад, український власник бізнесу створює компанію в іноземній юрисдикції, де податок на прибуток нижчий. Через неї він може отримувати проценти, дивіденди, роялті або доходи від фінансових активів. Якщо прибуток залишається на рахунках іноземної компанії, а не виплачується власнику, він не обов'язково одразу стає його особистим доходом в Україні.

Це дозволяє відкладати сплату податків у країні резидентства власника. У деяких випадках такі структури можуть використовуватися і для штучного переміщення прибутку з країни, де він фактично створюється, до юрисдикції з нижчим рівнем оподаткування.

Правила КІК покликані протидіяти такій практиці. Вони дозволяють країні резидентства контролюючої особи оподатковувати певні доходи іноземної компанії навіть тоді, коли власник не отримав їх у вигляді дивідендів.

Чим українські правила КІК відрізнялися від європейських

В Україні правила КІК запровадили у 2020 році. Однак, за оцінкою Мінфіну, чинна модель відрізняється від підходу, передбаченого директивою ATAD.

По-перше, раніше контролюваною іноземною компанією вважалася будь-яка підконтрольна структура, незалежно від рівня оподаткування її прибутку. Це означало, що контролюючій особі необхідно було звітувати про такі компанії, навіть якщо вони сплачували за кордоном податки на рівні, близькому до українського.

За новою моделлю компанія визнаватиметься КІК, якщо фактичний податок на прибуток, нарахований за звітний рік, буде меншим за 75% податку, розрахованого за українськими правилами. Якщо компанія сплачує 75% або більше від такого порівняльного показника, її не визнаватимуть КІК у відповідному році.

Наприклад, якщо за українськими правилами розрахунковий податок для компанії становив би 100 умовних одиниць, а за кордоном вона фактично сплатила 80, то за запропонованим критерієм вона не визнаватиметься КІК. Якщо ж сплачено 60 одиниць, компанія підпадатиме під критерій КІК.

По-друге, чинні українські правила передбачають оподаткування скоригованого прибутку КІК, тоді як законопроєкт пропонує зосередитися на нерозподілених пасивних доходах.

До них належать проценти, дивіденди, роялті, доходи від фінансових активів, цінних паперів, фінансового лізингу, банківської, страхової та іншої фінансової діяльності. Також до пасивних доходів відноситимуться окремі доходи компаній, які фактично лише виставляють рахунки за операції між пов'язаними особами, не створюючи суттєвої додаткової вартості.

З таких доходів можна буде відняти витрати, безпосередньо пов'язані з їх отриманням, а також дивіденди, виплачені за рахунок цих доходів. Оподатковуватиметься частина, яку компанія залишила нерозподіленою.

Водночас Україна планує зберегти ширший перелік пасивних доходів, ніж мінімально передбачає ATAD. Зокрема, до нього включатимуть доходи від оренди нерухомості за певних умов, а також оренди суден і літаків без екіпажу.

По-третє, українське законодавство містить більше підстав для звільнення від оподаткування КІК, ніж допускає директива ЄС. Зокрема, чинні правила передбачають звільнення для компаній із сукупним доходом до 2 млн євро. За новим законопроєктом таке звільнення скасовується.

Натомість зберігатимуться звільнення, передбачені ATAD. Зокрема, для компаній, частка пасивних доходів яких не перевищує третини за наявності міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, а також для компаній, які ведуть значну реальну економічну діяльність у країнах Європейської економічної зони.

Звітність про іноземний бізнес спростять

Законопроєкт передбачає щорічний звіт щодо всіх підконтрольних іноземних компаній та утворень. Він міститиме перелік таких структур, інформацію про контроль і, щодо тих компаній, які визнаються КІК, — відомості про доходи.

Це має замінити окремі повідомлення про набуття та втрату контролю над іноземними компаніями. Фінансову звітність і розрахунки доходів подаватимуть лише щодо структур, які відповідають критеріям КІК.

Власник зможе самостійно визначити, чи підпадає компанія під нові критерії, зокрема за рівнем фактичного оподаткування. Водночас податковий орган матиме право перевірити ці розрахунки.

За даними Державної податкової служби, за 2024 рік звіти про КІК подали 7877 контролюючих осіб щодо 7726 компаній.

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Коли запрацюють нові правила

Законопроєкт схвалений Кабінетом Міністрів, але для набрання чинності його має ухвалити

Якщо документ буде прийнятий, нові правила планують застосовувати з 1 січня 2028 року. До звітних років, які завершилися до цієї дати, застосовуватиметься чинна редакція Податкового кодексу.

Зміни є частиною адаптації українського податкового законодавства до права ЄС, рекомендацій ОЕСР та міжнародних зобов'язань України.

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