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1 липня 2024, 14:42

Польща змінила умови надання допомоги біженцям: що очікувати українцям

З 1 липня у Польщі змінилися умови надання допомоги біженцям з України. Відповідні зміни президент Анджей Дуда підписав у червні, пише РБК-Україна.

З 1 липня у Польщі змінилися умови надання допомоги біженцям з України.
Фото:depositphotos

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Термін захисту біженців

Законність перебування громадян України в Польщі буде продовжена до 30 вересня 2025 року.

Біженці надалі зможуть розраховувати на підтримку щодо розміщення, але вона декількома моментами буде відрізнятися від тієї, що пропонувалася досі. Це пов’язано з необхідністю адаптації законодавства до викликів, з якими суспільство стикається зараз, оскільки вони відрізняються від тих, що були у 2022 та 2023 роках.

Розміщення біженців

Уже з 1 липня розміщувати біженців можна буде лише в колективних закладах розміщення, які утримуються за розпорядженнями воєвод. Водночас з цієї дати закінчується період, за який виплачується грошова допомога на проживання та харчування громадянина України у приватному житловому приміщенні.

Подати заяви про відшкодування збитків, завданих до 30 червня цього року, можна до кінця липня. Заявки, подані протягом цього періоду, розглядатимуться на поточних умовах.

Протягом останніх місяців кількість претендентів на цю пільгу зменшується, а резерв місць у колективних закладах розміщення збільшується. Звідси і рішення припинити цю форму допомоги.

Однак громадяни України, які все ще потребують підтримки, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм цю підтримку. Їм нададуть вільне місце в колективному закладі розміщення, пристосованому до потреб даного біженця.

Таку заяву слід подавати безпосередньо до воєводського управління. При цьому у Польщі досі діють різні види колективних закладів розміщення, в тому числі призначені, наприклад, для груп, які потребують особливих умов.

Підтримка біженців з обмеженими можливостями

Люди з інвалідністю, які втекли від війни в Україні, все ще можуть розраховувати на підтримку. Згідно з новими правилами, кожен воєвода зможе підписати додаткову угоду з громадсько-корисними організаціями. Він гарантуватиме проживання людей з обмеженими можливостями, осіб, які за ними доглядають, та людей похилого віку на особливих умовах.

Вимога щодо мінімальної кількості осіб (10), які повинні перебувати в даному колективному закладі розміщення, не поширюється на заклади, які перебувають у постійній власності чи управлінні суб'єктів державного фінансового сектору. Для підписання такого договору з воєводою громадсько-корисна організація має існувати не менше 24 місяців.

Інші важливі зміни

З 1 липня набули чинності наступні зміни:

  • виплати за програмою Dobry Start (у розмірі 300 злотих, яку надають батькам школярів раз на рік для придбання шкільного приладдя) тепер даватимуть, якщо дитина виконуватиме обов'язкову шкільну програму чи програму дошкільного закладу
  • студенти зможуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови не більше трьох років
  • документи на PESEL потрібно подавати одразу після перетину кордону (раніше це можна було зробити протягом 30 днів). Також послуга виготовлення фотографії при оформленні PESEL стає платною
  • скасовується одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих
  • фінансування на проживання та харчування біженців, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливим на підставі договору з воєводою або органом місцевого самоврядування
  • запроваджуються окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України (зокрема, якщо перебування конкретної особи на території Польщі несе загрозу для безпеки країни)
  • у школах запрацюють асистенти, які допомагатимуть іноземним дітям, які не знають польської мови або володіють нею на недостатньому рівні.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Strain
Strain
1 липня 2024, 15:01
#
Эх поляки слишком добрые. Давно пора дармоедов вернуть к нам обратно. Поуезжали с далеко не прифронтовых городов и сидят там на пособиях и льготах прикрываясь мифической боязнью ракет. Не смотря на то, что согласно статистике больше шанс погибнуть от ДТП чем от ракеты.
Ну, а на плывунов через Тису вообще смешно смотреть.
+
+74
milon
milon
1 липня 2024, 15:05
#
Мало того, все комментаторы «воевать до конца!» именно там и сидят
+
0
KValera
KValera
1 липня 2024, 15:35
#
Milon. Ты предлагаешь сдать Украину путину?
+
+104
milon
milon
1 липня 2024, 15:45
#
Я предлагаю всем кто против переговоров встать с дивана и идти на фронт
+
0
KValera
KValera
1 липня 2024, 17:53
#
Milon. Что делать людям которые уже на фронте?
+
0
milon
milon
1 липня 2024, 18:40
#
Ты куда-то не туда повернул
+
0
KValera
KValera
1 липня 2024, 19:57
#
Milon. То, что ты с дивана не слазил уже все поняли.
+
0
milon
milon
1 липня 2024, 20:08
#
Не понимаю откуда у тебя столько времени свободного на передке
+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
1 липня 2024, 15:18
#
Ні, ну ракети є ракети, а статистика штука добра лише на папері.

Але те, що на третій рік війни, можна було б влаштуватися на роботу, вивчити мову і злізти з допомоги біженцям — факт.
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