Польща змінила умови надання допомоги біженцям: що очікувати українцям

Термін захисту біженців

Законність перебування громадян України в Польщі буде продовжена до 30 вересня 2025 року.

Біженці надалі зможуть розраховувати на підтримку щодо розміщення, але вона декількома моментами буде відрізнятися від тієї, що пропонувалася досі. Це пов’язано з необхідністю адаптації законодавства до викликів, з якими суспільство стикається зараз, оскільки вони відрізняються від тих, що були у 2022 та 2023 роках.

Розміщення біженців

Уже з 1 липня розміщувати біженців можна буде лише в колективних закладах розміщення, які утримуються за розпорядженнями воєвод. Водночас з цієї дати закінчується період, за який виплачується грошова допомога на проживання та харчування громадянина України у приватному житловому приміщенні.

Подати заяви про відшкодування збитків, завданих до 30 червня цього року, можна до кінця липня. Заявки, подані протягом цього періоду, розглядатимуться на поточних умовах.

Протягом останніх місяців кількість претендентів на цю пільгу зменшується, а резерв місць у колективних закладах розміщення збільшується. Звідси і рішення припинити цю форму допомоги.

Однак громадяни України, які все ще потребують підтримки, можуть звернутися до місцевого воєводи, який надасть їм цю підтримку. Їм нададуть вільне місце в колективному закладі розміщення, пристосованому до потреб даного біженця.

Таку заяву слід подавати безпосередньо до воєводського управління. При цьому у Польщі досі діють різні види колективних закладів розміщення, в тому числі призначені, наприклад, для груп, які потребують особливих умов.

Підтримка біженців з обмеженими можливостями

Люди з інвалідністю, які втекли від війни в Україні, все ще можуть розраховувати на підтримку. Згідно з новими правилами, кожен воєвода зможе підписати додаткову угоду з громадсько-корисними організаціями. Він гарантуватиме проживання людей з обмеженими можливостями, осіб, які за ними доглядають, та людей похилого віку на особливих умовах.

Вимога щодо мінімальної кількості осіб (10), які повинні перебувати в даному колективному закладі розміщення, не поширюється на заклади, які перебувають у постійній власності чи управлінні суб'єктів державного фінансового сектору. Для підписання такого договору з воєводою громадсько-корисна організація має існувати не менше 24 місяців.

Інші важливі зміни

З 1 липня набули чинності наступні зміни: