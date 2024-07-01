Уряд у Бюджетній декларації на 2025−2027 роки прогнозує уповільнення росту економіки у 2025 році та прискорення у наступні роки. Курс долара зросте на 10% у 2025 році. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового Комітету
Бюджетна декларація: Кабмін прогнозує зростання курсу долара на 10%
Уряд у Бюджетній декларації на 2025−2027 роки прогнозує уповільнення росту економіки у 2025 році та прискорення у наступні роки. Курс долара зросте на 10% у 2025 році. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового Комітету
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Що прогнозує Уряд
- Зростання ВВП
— у 2025 році на 2,7%,
— у 2026 році на 7,5%,
— у 2027 році на 6,2%.
Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений до державного бюджету на цей рік і не змінювався.
- Курс долара
Уряд очікує зростання середнього курсу долара:
— у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),
— у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
— у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).
До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 грн/долара та 42,1 грн/долар на грудень.
- Інфляція
Кабмін прогнозує зростання споживчих цін (грудень до грудня):
— у 2025 році на 9,5%;
— у 2026 році на 10,4%;
— у 2027 році на 5,9%.
У бюджеті на 2024 рік закладена інфляція 9,7%.
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