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2 травня 2024, 20:00

Головне за четвер: Інвестиція в золото, що буде з курсом гривні та вкладення у короткі депозити

Монети, злитки та «паперове» золото: три варіанти вкласти кошти в благородний метал в Україні

Стрімке зростання цього року знову робить золото популярним серед приватних інвесторів. «Мінфін» вирішив розібратися, скільки воно коштує в українських банках, яка націнка та загалом де його можна знайти.

Що буде з курсом гривні: Від чого залежить курс гривні та яким він буде на кінець 2024 року (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про курс та перспективи гривні: що зараз впливає на курс гривні, чи відкотиться гривня назад, на чому заробляють банки в Україні, ліквідність гривні, ОВДП, що буде з курсом гривні.

Мін'юст не проводитиме публічної закупівлі послуг юррадника у мільярдній справі Сенс Банку в ICSID

Міністерство юстиції не буде проводити відкриту публічну закупівлю послуг юридичного радника для спору в арбітражі в Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (ICSID), який ініціювали колишні співвласники націоналізованого Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) через AB SA із Люксембургу. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Депозит на день: чи варто вкладатись у короткі депозити, та кому є сенс це робити

Люди все частіше залишають вільні кошти на поточних рахунках і скорочують вкладення у строкові депозити. Збільшення обсягів так званих «гарячих грошей» — неприємна тенденція для банкірів, які знайшли вирішення цієї проблеми — ультракороткі депозити. Які умови пропонують банки для тих, хто не готовий втрачати контроль над своїми грошима на місяці, розбирався «Мінфін».

Українцям обмежили доступ до онлайн-казино: чи врятує це лудоманів

Не минуло й чотирьох років, відколи в Україні знову легалізували азартні ігри, як цей вид бізнесу став загрозою для громадян. Нещодавно Президент оприлюднив Указ, спрямований на боротьбу з ігровою залежністю. Які саме зміни передбачені в ньому і наскільки вони будуть ефективними, в колонці для ЕП розповіла народна депутатка України Ніна Южаніна. «Мінфін» публікує ключові тези.

Джерело: Мінфін
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