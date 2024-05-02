Депозит на день: чи варто вкладатись у короткі депозити, та кому є сенс це робити

Люди все частіше залишають вільні кошти на поточних рахунках і скорочують вкладення у строкові депозити. Збільшення обсягів так званих «гарячих грошей» — неприємна тенденція для банкірів, які знайшли вирішення цієї проблеми — ультракороткі депозити. Які умови пропонують банки для тих, хто не готовий втрачати контроль над своїми грошима на місяці, розбирався «Мінфін».

Депозити продовжують втрачати популярність

Перші три місяці цього року строковість фондування дещо знижувалася, тобто скорочувався обсяг грошей, розміщених на строкових депозитах, і зростав — на поточних рахунках. Ця тенденція фіксувалася вже другий квартал поспіль і, за очікуваннями банків, триватиме в наступні 12 місяців. При цьому розмір відсоткової ставки не відіграє значної ролі. Про це свідчать дані Опитування НБУ про банківське фондування за ІІ квартал 2024 року.

Водночас населення не має наміру забирати гроші з банків: дані дослідження за 2023 рік, яке презентував Фонд гарантування вкладів, показують, що 60% українців тримають гроші в банках.

При цьому лише 7% українців користуються такою послугою як депозити.

Водночас дослідження показує, що у 2024 році тримати гроші на банківському рахунку та/або картці готуються 79% українців, а на депозитах — 9%.

Логіка населення є цілком зрозумілою: в умовах війни і невизначеності люди хочуть мати постійний доступ до своїх грошей.

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Чому не всі банки пропонують ультракороткі депозити

Натомість для банків така поведінка вкладників є дуже невигідною, оскільки будь-яке загострення ситуації може спровокувати масовий відтік «гарячих» грошей.

Для тих, хто має карткові накопичення, хорошою альтернативою можуть стати ультракороткі депозити. Але далеко не всі банки готові пропонувати їх своїм клієнтам.

«Поточний тренд ситуації на депозитному ринку спонукає банки переорієнтовуватися на кредитування економіки, що передбачає наявність відносно довгих ресурсів. АТ «КБ «ГЛОБУС» ще з кінця минулого року виставив пріоритети у бік розвитку кредитних програм, і, відповідно, у банку взагалі відпала потреба в подібних ультракоротких депозитах», — говорить директор департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитро Замотаєв.

У банків є й інші причини відмовлятися від ультракоротких депозитів. По-перше, під такі депозити фінансисти мають формувати підвищені резерви — такі ж, як і під кошти на поточних рахунках, — 20% від залучених обсягів.

По-друге, це обмежує можливості банків вкладати гроші у тримісячні сертифікати НБУ, оскільки регулятор прив’язав таку можливість до обсягів коштів, залучених на довгострокові депозити (від 3 місяців). При цьому саме тримісячні депосертифікати Нацбанку залишаються одним із основних джерел заробітків фінансистів. Так, на останньому аукціоні 19 квітня ці сертифікати розміщувалися за ставкою 17,5% річних.

Наприклад, у Європромбанку відмову від ультракоротких депозитів «Мінфіну» пояснили так: «Із прорахунку дохідності пасивів більше орієнтуємося на довгострокові вклади (або ж не менше 1 місяця) — це дало змогу ефективніше використовувати та планувати діяльність. Взагалі ультракороткі депозити — це, власне, інструмент (для більшого асортименту вкладів) лише для залучення клієнта, але особливої дохідності для банку він не показує», — кажуть у банку.

Ультракороткі вклади зберігають у своїй депозитній лінійці не тільки банки, які хочуть залучити нових клієнтів, а й ті, хто бажає надати своїм вкладникам більші можливості у розпорядженні своїми коштами.

«Обсяг ультракоротких депозитів є меншим, порівнюючи з іншими видами депозитів, і вони займають незначну частку в портфелі РАДАБАНКу. Проте такі депозити є важливою складовою портфеля продуктів і послуг банку, й вся лінійка депозитів розроблена таким чином, щоб задовольнити різні фінансові потреби клієнтів, включаючи тих, хто шукає короткострокові вкладення», — каже начальник департаменту роздрібного бізнесу РАДАБАНКу Галина Гаркуша, та додає, що за рік зміни в цьому сегменті коливалися в межах 1%.

Хоча банкіри запевняють, що обсяг ультракоротких вкладень залишається незначним.

«Короткі строкові вклади у портфелі банку займають менше 1%, більшою популярністю користуються депозити від 3 місяців із привабливими умовами дохідності. Порівнюючи з минулим роком, частка коротких вкладів дещо знизилася, але у 2023 році вона не перевищувала 2%», — каже Катерина Мелеш, директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

В Таскомбанку пропонують як ультракороткі вклади на 7 днів, так і на 1 міс. Причому частка таких вкладів складає 16% і протягом року майже не змінилася. Однак, на думку представників банку, «такими вкладами клієнти не користуються довго. Визначаються та відкривають депозит на довгий термін».

«На нашу думку, вигіднішим для клієнта є оформлення вкладу на довгий термін розміщення, де ставка фіксується на весь термін», — додали у банку.

РВС банк залучає вклади терміном від 2 днів (так звана депозитна лінія, або депозит на вимогу). «Однак наші клієнти такі вклади відкривають нечасто. Зазвичай, пропозиція за ставками за такими депозитами є меншою, тому клієнти віддають перевагу більш довгостроковим вкладам — від 1 місяця до 3-х років», — каже менеджер із управління проєктами РВС банку Антон Гаврильчук.

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Що пропонують банки

Пропозицій на ринку достатньо. Так, наприклад, можливість вкласти гроші на місяць пропонують 39 банків. Як завжди, кількість днів тут може варіюватись, деякі банки не уточнюють кількість днів, вказуючи, що вклад є на 1 міс. Інші, навпаки, додають деталей. Розкид за термінами — від 15 до 36 днів, за відсотками — між 2,5% річних до 16% річних, за сумами вкладів — від 2 грн до 10 млн грн.

Є й ультракороткі вклади — від 3 днів до 2 тижнів. Ставки тут коливаються між мінімальними 0,2% до 11,5% річних, а суми — від 100 грн до 500 тис. Такі вклади пропонують 17 банків.

Для вкладників від 100 тис. грн найцікавіші умови пропонує Європромбанк. Банк пропонує два види вкладів: «Класика» та «Максимум», за якими можна отримати 8,25−8,5% річних за вкладом на 1 міс. (+2 дні) за умови автоматичної пролонгації. Єдина різниця — вклад «Класика» передбачає поповнення, «Максимум» — ні.

Щодо сум від 250 тис. грн до 500 тис. грн і вище, то найліпший варіант є у Міжнародного інвестиційного банку за вкладом «Дохідний +» із пролонгацією. Тут можна заробити 16% річних на вкладі терміном на 1 місяць (31 день), допускається дві автопролонгації.

Найбільшу дохідність — 10% річних — для вкладників від 2 млн грн до 10 млн грн та вище пропонує Банк Львів із депозитом «Строковий» на 1 міс. (32 дні). Таку ставку можуть отримати пенсіонери, які відкривають або пролонгують вклад від 2 млн грн у відділенні банку.

Привабливі ставки за короткими депозитами можна отримати не тільки власникам великих сум. Той-таки МІБ платить 14% річних за вкладом на 1 місяць (30 днів) за депозитом «Класичний» при розміщенні від 1 тис. грн. Стільки можна заробити за повторне розміщення коштів на цьому депозиті. Банк також додає 0,5% річних до ставки при розміщенні довгого вкладу (від 367 днів). Трохи менше — 13,5% річних можна заробити в цьому ж банку на депозиті «Строковий» з пролонгацією (30 днів та 2 пролонгації) без особливих умов.

12% річних можна отримати в банках Асвіо (вклад «Накопичувальний») та izibank (вклад «izi-депозит»). Обидва вклади розраховані на 1 місяць.

Для сум від 1 тис. грн гарні пропозиції є також у РАДАБАНКу. Більшість з них стосуються вкладів на 1 міс. із дохідністю від 10,0% до 11,0% річних. Так, за депозитом «Максимальний» банк відштовхується від «бази» у 10,0% і додає відсотки за лінійкою програми лояльності. Так, наприклад, +0,25% можна отримати просто за автопролонгацію. 10,5% отримає пенсіонер при відкритті/автопролонгації вкладу, 11,0% річних — якщо клієнт відкриє та пролонгує вклад у застосунку банку.

За таким принципом працює й нарахування відсотків за вкладом «Вигідний», єдина різниця — у періодичності виплати відсотків. За вкладом «Максимальний» вона проводиться щомісяця, за «Вигідним» — наприкінці терміну (36 днів).

Такі ж відсотки — 11,5% річних — банк пропонує за вкладами на 7 днів (вклад «Тижневий»). Тут також діє програма лояльності: при кожній наступній пролонгації до ставки додається 0,2% річних, а самих пролонгацій передбачено 52.

Найближча за рівнем ставок пропозиція за вкладами на тиждень є у Авангард банку за вкладом «Інвестиційний» (11% річних). Але сума вкладу тут більша — 50 тис. грн. Для такої суми банк також пропонує вклад на 7 днів «Строковий» під 10,5% річних. Таку ж ставку, але під 2,5 тис. грн на 7 днів можна отримати у Кредит Європа Банку, а під 1 тис. грн — в Кристалбанку за депозитом «Кристальна сімка».

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Кому цікаві депозити на день

Втім, формат, коли банк може виставляти нижчі відсотки, але дає бонуси, може бути цікавим частині клієнтів, вважають банкіри.

«На нашу думку, такий формат вигідніший для клієнтів, оскільки клієнтам спокійніше вкласти гроші на короткий термін із можливістю забрати кошти у будь-який момент, з огляду на нестабільну ситуацію в країні», — каже директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Такої ж думки дотримуються і в Укргазбанку, вказуючи, що такими короткими вкладами клієнти зазвичай користуються, аби мати можливість «скористатися власними коштами в найкоротшій перспективі».

В Кристалбанку кажуть, що такі вклади є зручним інструментом в управлінні власними заощадженнями, оскільки клієнти мають право по закінченню кожного розрахункового періоду забрати гроші.

«Такі депозити вигідні клієнтам, які точно не знають, через який період часу їм знадобляться кошти. Наприклад, якщо клієнт планує покупку, але не знає точну дату, коли будуть потрібні кошти. Такий депозит дає змогу повернути кошти саме тоді, коли буде необхідно. Отже, він розміщує депозит на короткий термін та отримує відсотки — гроші працюють та надійно захищені. Також ультракороткі депозити є вигідними для тих, хто хоче заробляти на своїх заощадженнях, але не хоче обмежувати себе на довгий термін», — каже Галина Гаркуша з РАДАБАНКу.

«Тут в кожного особисте бачення. Декому важливо тримати все на контролі, мати доступ до коштів 24/7, а дехто хоче максимальну ставку та отримувати більший дохід», — додає вона.

«Все залежить від потреби клієнта, формат „коротких вкладів“ може підійти тим, хто цінує гнучкість та доступність власних коштів. Здебільшого вкладники орієнтуються на певні угоди, які потребують відкриття таких депозитів. Це хороша можливість отримати додатковий дохід за короткий проміжок часу. Коли, наприклад, у вас є тимчасово вільні кошти», — вважає Антон Гаврильчук із РВС Банку.

Форматом ультракоротких вкладів, нехай і під невеликі відсотки, не гребують й великі держбанки, такі як Сенс та Укргазбанк. Сенс пропонує найкоротші вклади на ринку — на 3 дні під 7% річних (вклад «Швидкий»), а Укргазбанк — під 2% річних на тиждень (вклад «Прибуткова 7-ка»).

«Депозитні вклади терміном на 7 днів складають 1% від загального депозитного портфелю в гривні, в дол. США — ~ 7% від загального портфелю вкладів у дол. США. Частка таких депозитів протягом року змінилася несуттєво. У березні 2023 року частка таких депозитів у гривні складала 1,7% (тобто на 0,7% більше, ніж у березні 2024 року), в дол. США — 5% (тобто на 2% менше, ніж у березні 2024 року)», — розповіли «Мінфіну» в Укргазбанку.

На що варто звернути увагу

В Укргазбанку погоджуються, що ставки за такими депозитами зазвичай невисокі, але, окрім різноманітних програм лояльності, звертають увагу на те, що умови депозиту передбачають автоматичне продовження терміну. «При цьому ставка за цим вкладом у разі його автопролонгації встановлюється у розмірі, що діятиме в банку на дату продовження», — додали у банку.

В Кристалбанку звернули увагу на можливість автопролонгації вкладу, аргументуючи, що це може бути зручно для низки клієнтів, оскільки не потрібно відвідувати відділення банку та укладати додаткові угоди до договору.

На можливість пролонгації вкладу радить звертати увагу й Олександр Супрунович з Кредобанку. Інші важливі опції, на його думку, — надійність банку, а також можливість дострокового завершення депозиту.

«При оформленні як короткострокового депозиту, так і будь-якого іншого вкладу доцільно звертати увагу на такі параметри, як умови автопролонгації, розмір відсоткової ставки, в тому числі у разі автоматичного продовження терміну, умови та терміни повернення депозиту тощо», — підкреслюють в Укргазбанку.

В Європромбанку радять насамперед звернути увагу на можливість автоматичної пролонгації без візиту до банку та за наявності додаткових бонусів у разі подовження терміну дії.

«Ми розуміємо, що основна потреба клієнтів — отримати якомога більшу вигоду. Тому основна рекомендація — звернути увагу на спеціальні пропозиції на ринку. Це можуть бути додаткові бонуси або особливі умови. А також на процес оформлення депозитів — чи обов’язковий візит до відділення або ж доступне відкриття онлайн», — радить Антон Гаврильчук із РВС банку.

Галина Гаркуша з РАДАБАНКу також звертає увагу на рішення для заощадження коштів та отримання додаткового прибутку. В РАДАБАНКу, за її словами, є можливість до платіжних карток відкрити додатковий накопичувальний рахунок Radabox. «В будь-який час, частково або повністю, з цього рахунку клієнт має змогу перерахувати кошти на основний рахунок, що дуже зручно», — каже вона.

«По-перше, потрібно розрахувати, скільки коштів ви готові залишити на депозиті та на який термін. Також потрібно переконатися, що ви знаєте умови пролонгації та як ви можете відмовитися від неї, якщо потрібно, адже деякі ультракороткі депозити можуть автоматично продовжуватися на новий період, якщо клієнт не забрав свої гроші після закінчення терміну.

Ще я б порадила розглянути можливість відкриття декількох ультракоротких депозитів на різні суми, терміни та валюти. Це дозволить корегувати додатковий дохід, фіксуючи різні ставки, та мати доступ до коштів, які повертаються з різною періодичністю", — радить Галина Гаркуша.

Щодо швидкості оформлення таких депозитів, то більшість опитаних нами банків вказали, що процедурно процес оформлення коротких та ультракоротких вкладів не відрізняється від інших.

Серед банків, які вказали на те, що мають скорочену процедуру для оформлення таких вкладів, були лише три. Зокрема, через застосунки в Таскомбанку, у Кредит Дніпро та РАДАБАНКу такі вклади можна відкрити лише за декілька хвилин.