Міністерство юстиції не буде проводити відкриту публічну закупівлю послуг юридичного радника для спору в арбітражі в Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (ICSID), який ініціювали колишні співвласники націоналізованого Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) через AB SA із Люксембургу. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
Мін'юст не проводитиме публічної закупівлі послуг юррадника у мільярдній справі Сенс Банку в ICSID
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Що відомо
Вона пояснила, що загалом процедура закупівлі послуг іноземного юридичного радника регулюється постановою Кабміну № 1178 від
Але уточнила, що у випадку зі суперечкою в ICSID є важливий нюанс, через який не планується публічна закупівля.
«Підпунктом 10 пункту 13 Постанови № 1178 визначено, що придбання замовниками послуг, вартість яких складає або перевищує 100 тис. гривень, може здійснюватися шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі послуг у разі, коли здійснюється закупівля юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України. Отже, процедура відкритих торгів для закупівлі послуг юридичного радника у цій справі згідно із законодавством не застосовується», — пояснила Людмила Сугак.
А також повідомила про створення міжвідомчої робочої групи для роботи у справі в ICSID щодо Сенс Банку. Зараз до її складу входять представники таких семи українських структур: Мін'юсту, Міністерства закордонних справ, Національного банку, СБУ, Міністерства фінансів, Сенс Банку та Міністерства економіки.
Нагадаємо
21 липня 2023 року українська влада ухвалила рішення про націоналізацію Сенс Банк (колишнього Альфа-Банку). А 4 січня 2024 року люксембурзький ABH Holdings SA, пов'язаний з ексакціонерами Сенс Банку Михайлом Фрідманом та Петром Авеном, подав до арбітражного запиту до ICSID.
Вимагає компенсацію $1 млрд, а також відшкодування матеріальних та моральних збитків. Відповідачем виступає наш уряд, а саме Міністерство юстиції України.
Коментарі - 1
Минюста, Министерства иностранных дел, Национального банка, СБУ, Министерства
финансов, Смысл Банка и Министерство экономики.»
Лень — двигатель прогресса.
Журналисты и редактора, которым лень хоть раз вычитать публикуемый
текст после машинного перевода вызывают недоумение…
И ведь уже не первый десяток раз после машинного перевода с украинского
на русский Сенс банк переводят как Смысл банк и даже не вносят правки…