Мін'юст не проводитиме публічної закупівлі послуг юррадника у мільярдній справі Сенс Банку в ICSID

Міністерство юстиції не буде проводити відкриту публічну закупівлю послуг юридичного радника для спору в арбітражі в Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (ICSID), який ініціювали колишні співвласники націоналізованого Сенс Банку (колишній Альфа-Банк ) через AB SA із Люксембургу. Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

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Що відомо

Вона пояснила, що загалом процедура закупівлі послуг іноземного юридичного радника регулюється постановою Кабміну № 1178 від 12.10.2022 («Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених законом „Про публічні закупівлі“), на період дії правового режиму військового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).

Але уточнила, що у випадку зі суперечкою в ICSID є важливий нюанс, через який не планується публічна закупівля.

«Підпунктом 10 пункту 13 Постанови № 1178 визначено, що придбання замовниками послуг, вартість яких складає або перевищує 100 тис. гривень, може здійснюватися шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі послуг у разі, коли здійснюється закупівля юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України. Отже, процедура відкритих торгів для закупівлі послуг юридичного радника у цій справі згідно із законодавством не застосовується», — пояснила Людмила Сугак.

А також повідомила про створення міжвідомчої робочої групи для роботи у справі в ICSID щодо Сенс Банку. Зараз до її складу входять представники таких семи українських структур: Мін'юсту, Міністерства закордонних справ, Національного банку, СБУ, Міністерства фінансів, Сенс Банку та Міністерства економіки.

Нагадаємо

21 липня 2023 року українська влада ухвалила рішення про націоналізацію Сенс Банк (колишнього Альфа-Банку). А 4 січня 2024 року люксембурзький ABH Holdings SA, пов'язаний з ексакціонерами Сенс Банку Михайлом Фрідманом та Петром Авеном, подав до арбітражного запиту до ICSID.

Вимагає компенсацію $1 млрд, а також відшкодування матеріальних та моральних збитків. Відповідачем виступає наш уряд, а саме Міністерство юстиції України.